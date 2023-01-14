Перерасчет пенсий в марте: кто получит по 1000 гривен дополнительно

В результате пенсионной реформы, которая проходит в Украине, в марте часть украинцев могут получить по тысяче гривен. При этом при повышении не будут учитываться доплаты, которые входят в фактический размер пенсии.

Повышение пенсионных выплат в этот раз будет индивидуальным и с учетом уровня инфляции и роста зарплат. Индексацию планируют провести с 1 марта, но точная сумма надбавок не известна. Хотя если говорить о повышении на уровень инфляции, то это будет 24%, поскольку инфляционные процессы привели к обесцениванию гривны на четверть.

Если украинцам добавят 24%, то при пенсии 4 166 гривен надбавка составит тысячу гривен. При этом, если расчетный размер пенсии будут меньше минимальной пенсии, то индексация таких граждан может и не коснуться или надбавки будут несущественными.

Рассмотрим на другом примере. Например, расчетный размер пенсии составляет 3 000 гривен. После изменений в расчете с марта 2023 года пенсионную выплату увеличат до 3 720 гривен.

При этом повышении пенсии не распространится на украинцев, у которых были небольшие зарплаты или у них недостаточно лет стажа. В таком случае государственные гарантии подтягивают пенсию до определенного уровня, эту надбавку будут учитывать при осовременивании пенсий.

Если ваш расчетный размер пенсии близкий к фактическому, то размер повышения будет на уровне 24%. Спросите, откуда берутся эти 24%. Согласно формуле расчета, половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%.

При этом вряд ли в бюджете Украины найдутся средства для повышения пенсионных выплат всех украинцев почти на четверть. С большой вероятностью процент повышения будет ниже предполагаемых 24%. Ранее в министерстве социальной политики заявляли о том, что точная цифра станет известна ближе к концу января, поскольку лишь в это время будут окончательно подведены итоги декабря прошлого года.