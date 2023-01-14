Українських біженців у Польщі змусять повернути гроші: хто має віддати виплати

Частина українських біженців, які отримували виплати, а потім повернулися в Україну чи змінили країну перебування, тепер одержують листи від польського органу соціального страхування ZUS про необхідність повернути гроші.

Йдеться про щомісячні виплати на дітей віком до 18 років у розмірі 500 злотих (за курсом це приблизно 4 200 гривень).

При виїзді з Польщі українські біженці зобов’язані повідомляти в ZUS, щоб ті припинили виплачувати допомогу. При цьому багато українців, які залишили Польщу та повідомили про це, все одно отримали зайві виплати, а тепер від них вимагають повернення грошей.

За словами юристів, виплати допомоги могли прийти за місяць, поки біженці ще були в Польщі. При цьому, якщо гроші прийшли за місяць, наступний за місяцем, у якому громадянин залишив Польщу, за програмою 500+ або інші соціальні виплати, то вони вважатимуться такими, на які громадянин України не мав права.

За словами юристів, повернути виплати в ZUS досить просто. Достатньо відправити гроші на банківський рахунок 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Якщо переказ робиться із закордонного банку, в тому числі українського, то перед номером потрібно додати PL.

У даних платежу необхідно буде ввести код BIC (SWIFT) – BPKOPLPW. У полі призначення платежу вказати ім’я та прізвище отримувача допомоги, а також номер справи та приписку 500.

У разі, якщо громадянин України більше не має доступу до рахунку або особистого кабінету ZUS, то знадобиться звертатися до самої організації. Дистанційно це можна вирішити такими способами:

написати на електронну пошту (hidden)

зателефонувати на гарячу лінію за тел.+48 22 444 02 55 з понеділка до п’ятниці (8:00-18:00);

написати звернення на сайті ZUS.

Така вимога Польщі є цілком законною, оскільки соціальну допомогу виплачують лише під час перебування в країні.