Частину українців звільнили від оплати комуналки: названо умови

Деякі категорії українців можуть не сплачувати за комунальні послуги. Це правило поширюється на тих, кто тимчасово покинув своє постійне місце проживання.

Про це повідомили в Центрі комунального сервісі (ЦКС).

Також таке право є в людей, що не встановили лічильники на певні види комунальних послуг. Тобто, якщо у вас встановлено лічильник, то ви будете платити за реально використані кубометри води чи газу. Якщо ж лічильника немає, то комуналку нараховують відповідно кількості осіб, що проживають в домогосподарстві. Тобто скасувати оплату за комуналку можуть в ситуаціях, якщо особа:

навчається в іншому населеному пункті;

перебуває на тривалому лікуванні в іншому місті чи навіть за кордоном;

проходить строкову службу або є мобілізованим до лав Збройним сил України;

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

перебуває за кордоном, в тому числі у якості біженця;

споживач є внутрішньо переміщеною особою та наразі проживає в іншому населеному пункті, де і сплачує за комуналку.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то інформацію потрібно підтвердити довідками. Також знадобиться акт, який підтвердить кількість осіб, що проживають у домогосподарстві. Цей документ повинна затвердити обслуговувальна організація. При цьому варто звернути увагу, то вартість тепла не залежить від кількості людей, що проживають у приміщенні, а від метражу самого приміщення. Тобто навіть якщо в період опалювального сезону в квартирі ніхто не проживав, то платити за тепло все одно доведеться. А от за газ і воду – ні. Для перерахунку оплати за комунальні послуги, знадобиться зібрати наступні документи:

заявка до ЦКС;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний номер;

документ на право власності або користування житловим приміщенням;

документ, який підтвердить місцезнаходження за іншою адресою. Причини можуть бути різними: робота, лікування, навчання, служба в лавах ЗСУ, відбування покарання, тимчасове перебування за кордоном та інші.