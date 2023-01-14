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Частину українців звільнили від оплати комуналки: названо умови

15.01.2023
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Деякі категорії українців можуть не сплачувати за комунальні послуги. Це правило поширюється на тих, кто тимчасово покинув своє постійне місце проживання. 

Про це повідомили в Центрі комунального сервісі (ЦКС). 

Також таке право є в людей, що не встановили лічильники на певні види комунальних послуг. Тобто, якщо у вас встановлено лічильник, то ви будете платити за реально використані кубометри води чи газу. Якщо ж лічильника немає, то комуналку нараховують відповідно кількості осіб, що проживають в домогосподарстві. Тобто скасувати оплату за комуналку можуть в ситуаціях, якщо особа:

  • навчається в іншому населеному пункті;
  • перебуває на тривалому лікуванні в іншому місті чи навіть за кордоном;
  • проходить строкову службу або є мобілізованим до лав Збройним сил України;
  • відбуває покарання в місцях позбавлення волі;
  • перебуває за кордоном, в тому числі у якості біженця;
  • споживач є внутрішньо переміщеною особою та наразі проживає в іншому населеному пункті, де і сплачує за комуналку.

Якщо ви належите до однієї з цих категорій, то інформацію потрібно підтвердити довідками. Також знадобиться акт, який підтвердить кількість осіб, що проживають у домогосподарстві. Цей документ повинна затвердити обслуговувальна організація. При цьому варто звернути увагу, то вартість тепла не залежить від кількості людей, що проживають у приміщенні, а від метражу самого приміщення. Тобто навіть якщо в період опалювального сезону в квартирі ніхто не проживав, то платити за тепло все одно доведеться. А от за газ і воду – ні. Для перерахунку оплати за комунальні послуги, знадобиться зібрати наступні документи:

  • заявка до ЦКС;
  • паспорт або інший документ, що підтверджує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ на право власності або користування житловим приміщенням;
  • документ, який підтвердить місцезнаходження за іншою адресою. Причини можуть бути різними: робота, лікування, навчання, служба в лавах ЗСУ, відбування покарання, тимчасове перебування за кордоном та інші. 

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15.01.2023
1 хвилина на прочитання
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