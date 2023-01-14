Украинских беженцев в Польше заставят вернуть деньги: кто должен отдать выплаты

Часть украинских беженцев, которые получали выплаты, а потом вернулись в Украину или сменили страну пребывания, теперь получают письма от польского органа социального страхования ZUS о необходимости вернуть деньги.

Речь идет о ежемесячных выплатах на детей до 18 лет в размере 500 злотых (по курсу это примерно 4 200 гривен).

При выезде из Польши украинские беженцы обязаны сообщать в ZUS, чтобы те прекратили выплачивать им пособие. При этом многие украинцы, которые покинули Польшу и сообщили об этом, все равно получили лишние выплаты, а теперь от них требуют возврата денег.

По словам юристов выплаты пособия могли прийти за месяц, пока беженцы еще были в Польше. При этом, если деньги пришли за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин покинул Польшу, по программе 500+ или другие социальные выплаты, то они будут считаться такими, на которые гражданин Украины не имел права.

По словами юристов вернуть выплаты в ZUS довольно просто. Достаточно отправить деньги на банковский счет 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Если перевод делается из зарубежного банка, в том числе украинского, то перед номером нужно добавить PL.

В данных платежа нужно будет ввести код BIC (SWIFT) – BPKOPLPW. В поле назначение платежа указать имя и фамилию получателя помощи, а также номер дела и приписку 500.

В случае, если в гражданина Украины больше нет доступа к счету или личному кабинету ZUS, то понадобится обращаться в саму организацию. Дистанционно это можно решить такими способами:

написать на электронную почту [email protected] ;

позвонить на горячую линию по тел.+48 22 444 02 55 с понедельника по пятницу (8:00-18:00);

написать обращение на сайте ZUS .

Такое требование Польши вполне законное, поскольку пособия выплачивают только во время пребывания в стране.