Названы имена мужчин, абсолютно не умеющих зарабатывать деньги: таких всего три

Эксперты, изучающие имена, могут очень многое рассказать о характере и потенциале того или иного человека. От имени очень многое зависит. Имя наделяет человека определенными чертами, и в целом влияет на то, как он будет двигаться по жизни. И вот специалисты назвали имена, которые точно не стоит давать мальчикам. Во взрослой жизни эти мужчины часто обречены на бедность. Конечно они могут стать исключением из правил, но преимущественно деньги им даются очень тяжело и быстро от них уходят.

Владислав

У Владислава часто хорошая работа и высокий доход. Проблема в том, что эти мужчины во-первых, очень щедры. Во-вторых, не умеют ни в чем себе отказывать. Как результат, каким бы высоким ни был их доход они все потратят. Владислав не умеет инвестировать и приумножать. С возрастом его доход снижается, а как-то изменить ситуацию Владислав не умеет. В результате добиться с ним каких-либо больших материальных благ и высот очень сложно.

Алексей

Алексей, несмотря на свою скромность и застенчивость, имеет и замечательные лидерские качества. Из него получается хороший менеджер или руководитель. Проблема лишь в том, что как только Алексею повезет попасть на какую-нибудь из подобных вакансий, он моментально расслабится и сочтет это пиком своей карьеры. Алексей не любит рисковать или выходить из зоны комфорта. Как следствие не развивается и может всю жизнь проработать на одной должности. Считает это нормой.

Михаил

Михаил полная противоположность Алексею. Это очень непостоянные мужчины, которые никак не могут сложить себе цену. Они находятся в вечном поиске еще лучшей вакансии. Поэтому обычно нигде не могут долго удержаться. Частое изменение работы приводит к тому, что Михаил в итоге остается ни с чем. Изменить это ему очень тяжело, ведь у него сильно завышены ожидания и надежды.