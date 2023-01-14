Украинцев предупреждают о токсичном масле, которое попало на полки магазинов

Украинцы покупают не только растительное масло собственного производства. Если речь, например, о пальмовом масле, то его импортируют из других стран. В частности, из Африки. И вот на днях появилась информация, что в таком масле обнаружили очень опасные и токсичные вещества. Продукт приехал в Украину из Республики Гана. Импортером выступил Aheco, Malta, а получателем стал ООО “ВАКОРК ГРУПП КОМПАНИ” (проспект Юбилейный, 42 А, кв. 14, г. Харьков, 61153). О находке сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области.

В масле нашли вещество 3-MCPD

В Госпродпотребслужбу поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 28 декабря 2022 г. № 2022.7602 об обнаружении 3-монохлор-1,2-пропандиола (3-MCPD) в пальмовом масле.



3-MCPD – это канцероген, органическое соединение, оказывающее генотоксическое действие в человеческом организме. Это вещество очень губительно влияет на ферритильную функцию у мужчин, и в целом губительно влияет на здоровье. Сейчас масло уже изымают из продажи, и выясняют, как похожее могло случиться.

Опасных продуктов на полках магазинов очень много

Поддельное сливочное масло, поддельная красная икра, которая может стать настоящим ядом. Украинцев призывают не обольщаться слишком дешевыми ценами, а также тщательно изучать склад на продуктах, которые стоят как бы в рамках нормы. Также, эксперты говорят, что сейчас множество даже качественных продуктов, могут быть испорчены из-за ненадлежащего хранения. Свет и дальше выключают, а далеко не все магазины снабжены альтернативными источниками электроэнергии. Если вы не уверены, что магазин бесперебойно имеет свет, то с осторожностью покупайте молочку, кондитерские изделия с кремом и колбасную продукцию, которая хранится не в вакууме. Сардельки и сосиски тоже сюда входят.