В Україні будуть нові виплати для тих, хто сидить без роботи

Наразі максимальна сума, на яку можуть розраховувати безробітні українці, становить 6 700 гривень, мінімальна – 1 000 гривень. Ці показники будуть актуальними протягом року, оскільки вони прив’язані до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня.

З січня 2023 року максимальний розмір допомоги для безробітних зріс лише на 200 гривень та становить 6 700 гривень.

Раніше максимальна сума виплати становила 150% від розміру мінімальної заробітної плати. Але під час дії воєнного стану сума виплати безробітним не може перевищувати 6 700 гривень. Востаннє ця сума була переглянута у жовтні 2022 року, але до початку 2023 року вона дорівнювала 6 500 гривень. Із січня вона зросла на 200 гривень, більше цього року до питання підвищення виплати з безробіття переглядати не будуть, у державному бюджеті немає для цього ресурсів.

Нагадаємо, що отримувати виплати з допомоги по безробіттю можна лише протягом 90 календарних днів, виняток — це особи передпенсійного віку, тобто такі, що за рік досягнуть пенсійного віку та за умови наявності достатньої для призначення пенсії кількості років страхового стажу вони можуть отримувати виплати упродовж 360 днів. Таку інформацію повідомляють у центрах зайнятості.

Зазначимо, що виплата допомоги безробітним призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

Нагадаємо, що мінімальний розмір допомоги з безробіття збережеться на рівні 1000 гривень. Мінімальну суму виплачують застрахованим особам, у яких протягом останніх дванадцяти місяців отримано не більше семи місяців страхового стажу.

Нагадаємо, що з першого січня 2023 року обов’язок нарахування лікарняних, а також оформлення субсидій покладено на Пенсійний фонд України. Водночас все більше державних послуг доступно онлайн, більше не потрібно по кілька годин чекати у черзі, і це завдяки сервісу державних послуг Дія. Тепер вирішити більшість питань можна прямо в смартфоні, це значно заощаджує час.