В Украине будут новые выплаты для сидящих без работы

Сейчас максимальная сумма, на которую могут рассчитывать безработные украинцы, составляет 6 700 гривен, минимальная — 1 000 гривен. Эти показатели будут актуальными весь год, поскольку они привязаны к минимальной заработной плате по состоянию на 1 января

С января 2023 года максимальный размер пособия для безработных вырос лишь на 200 гривен и составляет 6 700 гривен.

Раньше, максимальная сумма выплаты составляла 150% от размера минимальной заработной платы. Но во время действия военного положения сумма выплаты безработным не может превышать 6 700 гривен. В последний раз эта сумма была пересмотрена в октябре 2022 года, но до начала 2023 года она была равна 6 500 гривен. С января она увеличилась на 200 гривен, больше в этом году к вопросу повышения выплаты по безработице пересматривать не будут, в государственном бюджете нет для этого ресурсов.

Напомним, что получать выплаты пособия по безработице можно только на протяжении 90 календарных дней, исключение — это лица предпенсионного возраста, то есть такие, что за год достигнут пенсионного возраста и при условии наличия достаточного для назначения пенсии количества лет страхового стажа, они могут получать выплаты на протяжении 360 дней. Такую информацию сообщают в центрах занятости.

Отметим, что выплата пособия по безработице назначается с первого дня после предоставления статуса безработного.

Напомним, что минимальный размер пособия по безработице сохранится на уровне 1 000 гривен. Минимальную сумму выплачивают застрахованным лицам, у которых за последние двенадцать месяцев получено не более семи месяцев страхового стажа.

Напомним, что с первого января 2023 года обязанность начисления больничных, а также оформление субсидий положена на Пенсионный фонд Украины. В то же время все больше государственных услуг доступно онлайн, больше не нужно по несколько часом ждать в очереди, и это благодаря сервису государственных услуг “Дия”.