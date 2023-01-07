Украинскую 1 копейку продали на аукционе за 12 000 гривен: кто готов платить заоблачные суммы за мелочь

Недавно обычная украинская монета, номиналом 1 копейка, продана на аукционе аж за 12 тысяч гривен. Известно, что монета отчеканена в 2008 году. Главная причина столь высокой цены – особый материал. Именно эта монета, проданная с аукциона, сделана из немагнитной стали, в то время как обычно их чеканят из магнитной стали.

Торги прошли на специализированной платформе Violity. По информации, размещенной на сайте, можно утверждать, что монета была в отличном состоянии.

На ней отсутствуют дефекты или повреждения. Также ее не подвергали реставрационным работам.

Известно, что монета сделана из немагнитного металла. 1 копейка 2008 года светло-серый цвет и не притягивается магнитом. Она очень ценится среди нумизматов благодаря своим особым характеристикам.

Специалисты ресурса “Монеты-ягодки” утверждают, что 1 копейка 2008 года не считается редкой и продается по цене своего же номинала. Главная причина — огромный тираж, ведь их было выпущено 220 миллионов экземпляров. Поэтому монеты из немагнитного материала достаточно интересны коллекционерам.

Какие еще монеты, номиналом 1 копейка, считаются ценными

Среди коллекционеров особым спросом пользуются монеты номиналом 1 копейка 1992 г. разновидности 1.11 АЭ. Среди их особенностей следует отметить:

округлую верхушку правого верхнего листа;

крупные ягоды.

Также популярностью пользуются монеты 1994 года чеканки. Их особенность в том, что они так и не были в обращении, поэтому сейчас в идеальном состоянии. Но найти их в копилках не получится. Копейка чеканилась из нержавеющей стали. Тираж 1 копейки в 1994 году был очень маленьким, поэтому нумизматы готовы выложить приличные суммы, чтобы пополнить свои коллекции редкими экземплярами.

На аукционе Violity часто продаются монеты, редко встречающиеся в обращении. Украинцам стоит присмотреться к мелким монетам в кошельке, ведь там можно найти настоящее сокровище. А найти желающего купить редкую монету — это вопрос времени.