Експерти розповіли, як українців дурять у супермаркетах під час війни: 5 поширених схем

Українські супермаркети використовують безліч схем, щоб покращити продажі та збільшити суми у чеках покупців. Розповідаємо про 5 найпоширеніших схем, щоб ви не потрапили на гачок хитрих продавців.

Неправильна вага. В магазинах маніпулюють з вагами, щоб ті показувати неправильну вагу, звісно ж на користь продавця. Для цього використовують спеціальні грузики або ж просто кладуть сторонні предмети на вагу. Щоб уникнути такого способу обману, потрібно переважувати покупки не тільки на контрольних вагах ринку, але й в супермаркетах.

Якщо ви підозрюєте, що ваги працюють неправильно, зважте свій смартфон на вагах, яким довіряєте. Тоді при поході в магазин ви зможете перевірити коректність роботи ваг.

Різні ціни. Магазин зобов’язаний продати товар за ціною, що вказана на ціннику. Уважно перевіряйте на касі, чи відповідають ціни у чеку тим, що вказані на цінниках. Іноді неправильні ціни можуть бути у програмі ваг самообслуговування.

Хитра решта. За правилами округлення вам можуть не дати здачу на суму менш як 5 копійок, якщо вона більша — то її зобов’язані дати покупцю. Часто магазини встановлюють ціни, наприклад, 9,97 чи 19, 96, таким чином ви все одно заплатите гривню. Здається, що це дрібниці, але за день через магазин проходять сотні, якщо не тисяч покупців.

Щоб не переплачувати, користуйтеся банківською карткою. В такому випадку правила округлення не діють.

Небезпечні знижки. Законом України заборонено продавати продукти, якщо в них минув термін придатності. Однак чимало магазинів все одно продають такі товари за зниженою ціною. Перш ніж купувати товар з підозріло вигідною ціною, перевірте термін придатності та умови зберігання товару.

Фальшиві знижки. Деякі супермаркети непогано заробляють на неіснуючих знижках. Все просто, на ціннику вказується завищена ціна, а тоді той же товар продається начебто зі знижкою.

Щоб уникнути обману, пошукайте в інтернеті ціну того чи іншого товару. На щастя це можна зробити в декілька кліків.

Знаючи про поширені схеми обману, ви не дасте обманути себе. А ще, завжди ходіть до магазину зі списком, так ви не купите зайвого.