Українську 1 копійку продали на аукціоні за 12 000 гривень: хто готовий платити захмарні суми за дріб’язок

Нещодавно звичайну українську монету. номіналом 1 копійка, продали на аукціоні аж за 12 тисяч гривень. Відомо, що монета викарбувана 2008 року. Головна причина настільки високої ціни — особливий матеріал. Саме ця монета, яку продано з аукціону, зроблена з немагнітної сталі, в той час, як зазвичай їх карбують з магнітної сталі.

Торги проходили на спеціалізованій платформі Violity. За інформацією, що була розміщена на сайті, можна стверджувати, що монета була в відмінному стані.

Вона не має дефектів чи пошкоджень. Також її не піддавали реставраційним роботам. Тобто вона збережена в ідеальному стані.

Відомо, що монета виготовлена з немагнітного металу. 1 копійка 2008 року має світло-сірий колір та не притягується магнітом. Вона дуже цінується серед нумізматів завдяки своїм особливим характеристикам.

Фахівці ресурсу “Монети-ягідки”, стверджують, що 1 копійка 2008 року не вважається рідкісною та продається за ціною свого ж номіналу. Головна причина — величезний тираж, адже їх було випущено аж 220 мільйонів екземплярів. Тому монети з немагнітного матеріалу досить цікаві для колекціонерів.

Які ще монети, номіналом 1 копійка, вважаються цінними

Серед колекціонерів особливим попит мають монети номіналом 1 копійка 1992 різновиду 1.11 АЕ. Серед їх особливостей варто зазначити:

округлу верхівку правого верхнього листа;

великі ягоди.

Також популярністю користуються монети 1994 року карбування. Їхня особливість в тому, що вони так і не були в обігу, а тому зараз в ідеальному стані. Але знайти їх в скарбничках не вийде. Копійка карбувалася з нержавіючої сталі. Тираж 1 копійки 1994 року був дуже маленьким, тому вартість монети дуже висока.

На аукціоні Violity досить часто продаються монети, які рідко можна зустріти в обігу. Українцям варто придивитися до дрібних монет у гаманці, адже там можна знайти справжній скарб.