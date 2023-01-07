Победители краш-тестов: ТОП 5 зимних шин этого сезона

Аномальна теплая погода 2022 года расслабила автомобилистов. Есть и такие, что до сих пор не переобули свои машины. Но на Украину надвигается циклон, который принесет затяжные морозы, поэтому ждать не стоит, пора прямо сейчас выбрать зимние шины.

Мы пообщались со специалистами интернет-магазина шин и дисков, их официальный сайт koleso.ooo, и узнали о лучших вариантах зимних шин для легковых авто.

Какие зимние шины бывают и на что обратить внимание при покупке

Начнем с того, что зимние шины могут быть трех видов: шипованные, без шипов и шины под шипы. Для выбора подходящего варианта нужно обратить внимание на несколько факторов:

состояние дорог;

температурный режим в вашей местности;

стиль езды;

акустический комфорт;

срок службы шин.

Как утверждают консультанты интернет-магазина Колесо, 85% покупателей выбирают не шипованную зимнюю шину с так называемой “липучкой”. Это связано со спецификой климата в Украине, а также з задачами, которые ставит производитель перед шинами с шипами. Шипы нужны для того, чтобы водитель мог легко передвигаться по снегу, полностью контролировать автомобиль при передвижении по снежной “каше” и воде, а также сплошному льду. Если водитель планирует поездки в пределах города или по шоссе, то ему стоит обратить внимание на не шипованные покрышки.

На сегодня рынок автомобильных покрышек предлагает огромный ассортимент, поэтому подобрать надежный вариант на зиму может быть непросто. Команда GSMinfo вместе с консультантами специализированного интернет-магазина Колесо решили упростить вам задачу, и составили рейтинг лучших зимних шин без шипов.

Рейтинг лучших зимних шин на сезон 2022-2023

Bridgestone Blizzak LM005. Симметричный рисунок протектора позволит еще более продуктивно передвигаться по заснеженной дороге. Производитель использует передовые технологии для улучшенного сцепления даже при минусовых температурах. Новая технология “Nano Pro-Tech” обеспечивает длительный срок эксплуатации за счет устойчивости к стиранию и механическим повреждениям. Michelin X-Ice Snow. Износостойкая модель, характеризующаяся высоким уровнем безопасности за счет надежного сцепления с дорогой. Continental VikingContact 7. Для производства используется специальный состав, что обеспечивает полный контроль над автомобилем даже на льду. Также стоит отметить тот факт, что шина довольно тихая, это делает поездку более комфортной. Goodyear UltraGrip Ice 2. Для производства шин используется специальная смесь, стойкая к холоду. Автомобильная покрышка остается эластичной даже при экстремально низких температурах. Такой вариант отлично подходит для езды по снегу. Hankook Winter I*Cept IZ W616. Шины от этого производителя помогут сохранить полный контроль над авто даже на обледеневших дорогах. Отдельного внимания заслуживает соотношение цены и качества.

Если эти варианты вам по каким-то причинам не подходят, то вы можете обратиться к консультантам интернет-магазина, которые помогли нам составить этот рейтинг.

И напоследок, несколько советов от специалистов насчет хранения шин.

Чтобы автомобильные покрышки служили как можно дольше, нужно соблюдать несколько простых правил:

перед хранением спустите шины до 50% от рекомендуемого давления;

храните шины только вертикально;

следите, чтобы во время хранения на шины не попадали прямые солнечные лучи;

поддерживайте оптимальную температуру в помещении.