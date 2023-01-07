Эксперты рассказали, как украинцев обманывают в супермаркетах во время войны: 5 распространенных схем

Украинские супермаркеты используют множество схем, чтобы улучшить продажи и увеличить суммы в чеках покупателей. Рассказываем о 5 самых распространенных схемах, чтобы вы не попали на крючок хитрых продавцов.

Неправильный вес. На кассах манипулируют с весами, чтобы те показывать неправильный вес, конечно же в пользу продавца. Для этого используют специальные грузики или просто кладут посторонние предметы на весы. Чтобы избежать такого способа обмана, нужно перевешивать покупки не только на контрольных весах рынка, но и в супермаркетах.

Если вы подозреваете, что весы работают неправильно, взвесьте свой смартфон на весах, которым доверяете. Тогда при походе в магазин вы можете проверить корректность работы весов.

Различные цены. Магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. Внимательно проверяйте на кассе, соответствуют ли цены в чеке тем, что указаны на ценниках. Иногда неправильные цены могут быть заложены в программу весов самообслуживания.

Хитрая сдача. По правилам округления вам могут не дать сдачу на сумму менее 5 копеек, если она больше — ее обязаны дать покупателю. Часто магазины устанавливают цены, например, 9,97 или 19,96, таким образом вы все равно заплатите гривну. Кажется, что это мелочи, но через день через магазин проходят сотни, если не тысяч покупателей.

Чтобы не переплачивать, пользуйтесь банковской картой. В таком случае правила округления не действуют.

Опасные скидки Законом Украины запрещено продавать продукты, если у них истек срок годности. Однако многие магазины все равно продают такие товары по сниженной цене. Прежде чем покупать товар с подозрительно выгодной ценой, проверьте сроки годности и условия хранения товара.

Фальшивые скидки. Некоторые супермаркеты неплохо зарабатывают на несуществующих скидках. Все просто, на ценнике указывается завышенная цена, а тогда тот же товар продается вроде бы со скидкой.

Чтобы избежать обмана, поищите в интернете цену того или иного товара. К счастью, это можно сделать в несколько кликов.

Зная о распространенных схемах обмана, вы не дадите обмануть себя. А еще всегда ходите в магазин со списком, так вы не купите лишнего.