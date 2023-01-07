Невтішні новини для пенсіонерів: в ПФУ розповіли, хто залишиться без надбавок

В Пенсійному фонді України розповіли, чиї пенсії не надто зміняться після березневої індексації.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів більшість витрат в Україні у 2023 році будуть направлені на безпеку та оборону. Що стосується соціальної сфери. включно з пенсійними виплатами, то влада анонсує єдину індексацію в березні 2023. Як зміняться виплати, розповідаємо в нашому матеріалі.

Починаючи з 2017 року в Україні введена щорічна індексація пенсій більшості українців.

Її суть полягає в тому, що навіть при нульовій інфляції виплати українців мають підвищувати. Раніше пенсії підвищували лише на рівень росту цін.

Оцінюючи економічну ситуацію в умовах війни. пенсіонерам мали додати 24% від пенсії. Проте в бюджеті таких грошей немає, адже на виплату пенсій потрібно близько 60 мільярдів гривень. Виділено всього 40 мільярдів. Протягом року потрібно знайти ще 20 мільярдів. Проте для повноцінної індексації цього не вистачить. До того ж якщо у пенсіонера невелика пенсія, то він і зовсім майже не помітить такої надбавки.



Для прикладу, якщо 80-річний пенсіонер отримує 2600 гривень, то надбавка за вік складає 550 гривень. Тобто пенсія без надбавок складає всього 2050 гривень. Виходить, що з урахуванням індексації 24% сума складе 2542 гривні. Тобто, жодних доплат пенсіонер би не отримав.

Якщо особа не отримує жодних надбавок, але розмір пенсії складає 3 000 гривень, то після індексації такі особи зможуть розраховувати на 3720 гривень.

Звідки беруться 24%

Такий показник підвищення отримали на основі спеціальної формули — половина від росту заробітних плат за останні три роки додають до половини від рівня інфляції.

Також за словами колишнього міністра Олександра Реви найбільше постраждають пенсіонери, які отримують низькі пенсії. Також за його підрахунками мінімальна заробітні плати повинні бути на рівня 10 000 гривень, а не 6 700 як є зараз. А мінімальну пенсію підняти з 2093 гривень до 4 000 гривень.