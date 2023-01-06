Украинцам рассказали, как можно существенно снизить суммы в платежках за отопление

Во время отопительного сезона некоторые украинцы вынуждены платить огромные суммы ежемесячно за отопление. И даже несмотря на то, что цена газа зафиксирована на весь отопительный сезон, некоторым она не под силу. Оказывается, за отопление можно платить меньше. Государственное агентство по энергоэффективности дало гражданам несколько рекомендаций. Если вы этого еще не сделали, возможно самое время исправить ситуацию.

Необходимо установить новый счетчик и сопутствующее оборудование

Украинцам советуют, в первую очередь, заменить счетчик, оборудовать радиатор термостатическим вентилем и заменить старое оборудование. Вот как эти рекомендации выглядят в расширенном виде:

Установите газовые и тепловые счетчики. Иногда такая манипуляция позволяет сразу же уменьшить суммы в платежках. Установите термостатический вентиль на каждый радиатор. Тогда можно самостоятельно регулировать количество тепла. А еще корректировать температуру в каждой комнате в отдельности. Это также изрядно позволяет экономить. Если ваша колонка уже старше 15 лет, пора ее заменить.

Кроме этого советуют позаботиться, чтобы мебель и плотные шторы не прикрывали радиаторы.

“Отопительные приборы и радиаторы будут эффективнее, если их не закрывать мебелью. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация , – отмечают в ведомстве.

Также стоит позаботиться об утеплении дома

Если есть возможность утеплить дом, заменить окна или двери – это тоже стоит сделать. В многоэтажках нужно еще и позаботиться об утеплении подъезда, особенно если дверь старая или не плотно закрывается. Это еще и будет эффективно в моменты продолжительных отключений электроэнергии. В утепленных помещениях температура снижается гораздо медленнее.