Правительство существенно увеличило количество областей жители которых будут иметь статус ВПЛ и выплаты

В 2022 году в Украине было немало изменений по внутренне перемещенным лицам и выплатам, которые они получали. В начале войны этот статус имели жители восточных, южных, а также северных областей. Впоследствии, когда Киевщина и соседние области были освобождены от оккупации, люди потеряли статус ВПО. Однако сейчас снова будет возможность его получить. В Минреинтеграции сообщили, что с 2023 года список областей будет обновлен. Он расширен, а значит, большее количество украинцев сможет получать денежную помощь.

Новый перечень городов уже опубликован на сайте Минреинтеграции

Соответствующий список утверждался Минреинтеграции с согласованием Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военной администрации. Соответствующий приказ №309 вступил в силу 22 декабря 2022 года.

Пока это:

г. Киев. Киевская область. Днепропетровская область. Донецкая область. Житомирская область. Запорожская область. Луганская область. Николаевская область. Одесская область. Сумская область. Харьковская область. Херсонская область. Черниговская область.

В Правительстве отмечают, что список будет постоянно меняться и обновляться. В настоящее время в него входят находящиеся в оккупации области, находящиеся под оккупацией, расположенные в непосредственной близости к боевым действиям. Или на территории которых эти боевые действия ведутся.

Сумма выплат не изменилась

Что касается помощи, то она остается неизменной. Каждый взрослый имеет право получать 2200 гривен в месяц. А каждый ребенок в возрасте до 18 лет или лицо с инвалидностью имеет право на 3000 гривен. Оформлять выплаты можно в соответствующих органах социальной защиты населения по фактическому месту жительства или непосредственно в “Дии”.

Также в 2023 году по 2200 гривен в течение трех месяцев могут получить жители Киевщины и Харьковщины. То есть жители городов, которые наиболее пострадали, и за время войны были в оккупации. Финансирует эту помощь американская организация HIAS.