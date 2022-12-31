Правительство существенно увеличило количество областей жители которых будут иметь статус ВПЛ и выплаты
В 2022 году в Украине было немало изменений по внутренне перемещенным лицам и выплатам, которые они получали. В начале войны этот статус имели жители восточных, южных, а также северных областей. Впоследствии, когда Киевщина и соседние области были освобождены от оккупации, люди потеряли статус ВПО. Однако сейчас снова будет возможность его получить. В Минреинтеграции сообщили, что с 2023 года список областей будет обновлен. Он расширен, а значит, большее количество украинцев сможет получать денежную помощь.
Новый перечень городов уже опубликован на сайте Минреинтеграции
Соответствующий список утверждался Минреинтеграции с согласованием Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военной администрации. Соответствующий приказ №309 вступил в силу 22 декабря 2022 года.
Пока это:
- г. Киев.
- Киевская область.
- Днепропетровская область.
- Донецкая область.
- Житомирская область.
- Запорожская область.
- Луганская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Харьковская область.
- Херсонская область.
- Черниговская область.
В Правительстве отмечают, что список будет постоянно меняться и обновляться. В настоящее время в него входят находящиеся в оккупации области, находящиеся под оккупацией, расположенные в непосредственной близости к боевым действиям. Или на территории которых эти боевые действия ведутся.
Сумма выплат не изменилась
Что касается помощи, то она остается неизменной. Каждый взрослый имеет право получать 2200 гривен в месяц. А каждый ребенок в возрасте до 18 лет или лицо с инвалидностью имеет право на 3000 гривен. Оформлять выплаты можно в соответствующих органах социальной защиты населения по фактическому месту жительства или непосредственно в “Дии”.
Также в 2023 году по 2200 гривен в течение трех месяцев могут получить жители Киевщины и Харьковщины. То есть жители городов, которые наиболее пострадали, и за время войны были в оккупации. Финансирует эту помощь американская организация HIAS.
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