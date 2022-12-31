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Правительство существенно увеличило количество областей жители которых будут иметь статус ВПЛ и выплаты

01.01.2023
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Грошові виплати українцям

В 2022 году в Украине было немало изменений по внутренне перемещенным лицам и выплатам, которые они получали. В начале войны этот статус имели жители восточных, южных, а также северных областей. Впоследствии, когда Киевщина и соседние области были освобождены от оккупации, люди потеряли статус ВПО. Однако сейчас снова будет возможность его получить. В Минреинтеграции сообщили, что с 2023 года список областей будет обновлен. Он расширен, а значит, большее количество украинцев сможет получать денежную помощь.

Новый перечень городов уже опубликован на сайте Минреинтеграции

Соответствующий список утверждался Минреинтеграции с согласованием Министерства обороны Украины на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военной администрации. Соответствующий приказ №309 вступил в силу 22 декабря 2022 года.

Пока это:

  1. г. Киев.
  2. Киевская область.
  3. Днепропетровская область.
  4. Донецкая область.
  5. Житомирская область.
  6. Запорожская область.
  7. Луганская область.
  8. Николаевская область.
  9. Одесская область.
  10. Сумская область.
  11. Харьковская область.
  12. Херсонская область.
  13. Черниговская область.

В Правительстве отмечают, что список будет постоянно меняться и обновляться. В настоящее время в него входят находящиеся в оккупации области, находящиеся под оккупацией, расположенные в непосредственной близости к боевым действиям. Или на территории которых эти боевые действия ведутся.

Сумма выплат не изменилась

Что касается помощи, то она остается неизменной. Каждый взрослый имеет право получать 2200 гривен в месяц. А каждый ребенок в возрасте до 18 лет или лицо с инвалидностью имеет право на 3000 гривен. Оформлять выплаты можно в соответствующих органах социальной защиты населения по фактическому месту жительства или непосредственно в “Дии”.

Также в 2023 году по 2200 гривен в течение трех месяцев могут получить жители Киевщины и Харьковщины. То есть жители городов, которые наиболее пострадали, и за время войны были в оккупации. Финансирует эту помощь американская организация HIAS.

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01.01.2023
1 хвилина на прочитання
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