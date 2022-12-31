Уряд суттєво збільшив кількість областей мешканці яких матимуть статус ВПО і виплати

У 2022 році в Україні було чимало змін стосовно внутрішньо переміщених осіб та виплат, які вони отримували. На початку війни цей статус мали мешканці східних, південних, а також північних областей. Згодом, коли Київщина та сусідні області були звільнені від окупації, люди втратили статус ВПО Однак зараз знову матимуть можливість його отримати. У Мінреінтеграції повідомили, що з 2023 року список областей буде оновлено. Він розширений, а відтак більша кількість українців зможе отримувати грошову допомогу.

Новий перелік міст вже опубліковано на сайті Мінреінтеграції

Відповідний список затверджувався Мінреінтеграції із погодженням Міністерства оборони України на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військової адміністрації. Відповідний наказ №309 вступив в дію 22 грудня 2022 року.

Наразі це:

м. Київ. Київська область. Дніпропетровська область. Донецька область. Житомирська область. Запорізька область.

Луганська область. Миколаївська область. Одеська область. Сумська область. Харківська область. Херсонська область. Чернігівська область.

В Уряді зауважують, що перелік буде постійно змінюватися та оновлюватися. Наразі до нього входять області, які були в окупації, перебувають під окупацією, які розташовані у безпосередній близькості до бойових дій. Або на території яких ці бойові дії ведуться.

Сума виплат не змінилася

Щодо допомоги, то вона залишається незмінною. Кожен дорослий має право отримувати 2200 гривень щомісяця. А кожна дитина у віці до 18 років, або особа з інвалідністю має право на 3000 гривень. Оформлювати виплати можна у відповідних органах соціального захисту населення за фактичним місцем проживання, або ж безпосередньо у “Дії”.

Також, у 2023 році, по 2200 гривень протягом трьох місяців можуть отримати мешканці Київщини та Харківщини. Тобто мешканці міст, які найбільше постраждали, і за час війни були в окупації. Фінансує цю допомогу американська організація HIAS.