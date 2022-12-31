Новий 2023 рік почнеться з магнітних бур: астрологи назвали найнебезпечніші дні січня

Магнітні бурі – це потужне космічне явище що вкрай негативно впливає на самопочуття та поведінку людей. Особливо сильно збурення магнітного поля Землі відчувають метеозалежні люди та люди із хронічними недугами. Адже на тлі магнітних бур у них може статися різке загострення хвороби.

У січні 2023 року очікується аж дві магнітні бурі. Перша триватиме з 3 до 5 січня. Астрологи відносять її до середньої категорії інтенсивності. Відповідно найтяжче вона пройде для людей, чиє самопочуття безпосередньо залежить від метеорологічних явищ.

У таких людей може стрімко підвищитися артеріальний тиск, а також переслідуватиме сильний головний біль. Тож слід заздалегідь підготуватися та запастися всіма необхідними ліками, щоб за потреби полегшити неприємні симптоми.

Друга магнітна буря очікується у період з 10 до 12 січня. Проте астрологи стверджують, що її інтенсивність буде значно нижчою, ніж у поппередньої. Тож ця магнітна буря для більшості людей пройде непоміченою.

Відчути деякі зміни у своєму самопочутті можуть лише люди із серйозними хронічними хворобами. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання. У таких людей можуть відбуватися різкі «стрибки» артеріального тиску, вони відчуватимуть біль скронях та запаморочення.

Варто зазначити що магнітні бурі навіть у цілком здорових людей можуть викликати такі симптоми:

болі у суглобах та м’язах;

довгий період відновлення після фізичної роботи чи тренувань;

поганий апетит та нудота, часом блювання;

швидка втомлюваність, навіть під час виконання звичних рутинних справ;

поганий сон із частими пробудженнями, що не мають жодної логічної причини.

Натомість сприятливими періодами першого місяця 2023 року стануть 1-2 січня,

6-9 січня, а також 12-31 січня. В ці дні не передбачається коливань інтенсивності магнітного поля Землі. Тож на самопочуття людей не впливатимуть жодні глобальні фактори.