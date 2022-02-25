Новини

Порошенко вийшов в ефір американського телеканалу з автоматом у руках

25.02.2022
Менше хвилини

Колишній президент України Петро Порошенко вийшов в ефір американського телеканалу CNN , тримаючи в руках автомат Калашникова.


Порошенко розповів про розташований у Києві батальйон територіальної оборони, записатися в який вишикувалася черга, проте зброї на всіх не вистачає. “Просто моя допомога тут. Це Калашников… У нас немає артилерії, у нас немає танків, у нас немає бронетранспортера, цей процес ми запустили кілька днів тому, але ми це зробили за два дні», — сказав Порошенко.

Новини по темі

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
25.02.2022
Менше хвилини

Новини по темі

В Росії вирішили заблокувати Facebook

25.02.2022

Ще одна країна закриває своє небо для Росії

25.02.2022

ЄС погодив «найжорсткіший в історії» пакет санкцій проти Росії

25.02.2022

Гран-прі «Формули-1» у Росії скасували

25.02.2022
Back to top button