Порошенко вийшов в ефір американського телеканалу з автоматом у руках

Колишній президент України Петро Порошенко вийшов в ефір американського телеканалу CNN , тримаючи в руках автомат Калашникова.





Порошенко розповів про розташований у Києві батальйон територіальної оборони, записатися в який вишикувалася черга, проте зброї на всіх не вистачає. “Просто моя допомога тут. Це Калашников… У нас немає артилерії, у нас немає танків, у нас немає бронетранспортера, цей процес ми запустили кілька днів тому, але ми це зробили за два дні», — сказав Порошенко.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿