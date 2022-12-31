Под 2000 год на руки: с 1 января меняется порядок выплаты субсидий

В 2022 году на субсидии начало претендовать гораздо большее количество людей. Все из-за войны, безработицы, снижения доходов и т.д. Правительство заверило, что граждане, действительно нуждающиеся в поддержке, непременно ее получат. Субсидии будут начислены каждому домохозяйству, отвечающему нужным параметрам и подавшему необходимые документы. Однако есть и немало изменений. В 2023 году процесс оформления субсидий будет проходить по-другому. Что нужно знать?

В новом году будут внедрены несколько нововведений

Правительство выделило на финансирование субсидий более 37 миллиардов гривен. Средний размер компенсации составит 1700–1800 гривен.

Среди других изменений:

Теперь субсидии выдает Пенсионный Фонд. Если вы проживаете на оккупированных территориях или непосредственно в зоне боевых действий и ваш дом остался без отопления, вы можете подать субсидию, которая начислится на все прочие потребленные услуги, например, электроэнергию. В общий доход семьи не включены выплаты, получаемые ВПЛ. А также деньги, которые получают семьи, которые предоставили им жилье и получают компенсацию за коммуналку в размере 900 гривен за человека. Подавать документы на получение субсидий не обязательно только в городе, в котором вы зарегистрированы. Прописка не имеет значения. Субсидию могут получить даже те граждане, у которых есть задолженность за коммунальные услуги.

Выплаты можно оформить в течение всего отопительного сезона, то есть до 30.04.2023 года. Чтобы это сделать можно воспользоваться приложением “Дия”, или же прийти в органы социальной защиты населения, отделения Пенсионного Фонда, в поселковые советы, ЦНАП или военную организацию. Также, подать документы можно на сайте ПФУ, предварительно там зарегистрировавшись.

Расширен список людей, претендующих на субсидию

В отличие от 2022 и предыдущих лет, теперь оформлять субсидию могут лица, находящиеся за границей (уехавшие из-за войны). Лица, имеющие задолженность за коммунальные услуги и лица в собственности которых несколько квартир или домов. То есть, количество получателей значительно увеличится.