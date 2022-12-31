Під 2000 на руки: з 1 січня змінюється порядок виплати субсидій

У 2022 році на субсидії почало претендувати набагато більше людей. Все через війну, безробіття, зниження доходів тощо. Уряд запевнив, що громадяни, які дійсно потребують підтримки, неодмінно її отримають. Субсидії будуть нараховані кожному домогосподарству, яке відповідає потрібним параметрам та подасть необхідні документи. Однак, є й чимало змін. У 2023 році процес оформлення субсидій відбуватиметься по-іншому. Що треба знати?

У новому році буде впроваджено кілька нововведень

Уряд виділив на фінансування субсидій понад 37 мільярдів гривень. Середній розмір компенсації становитиме 1700-1800 гривень.

Серед інших змін:

Відтепер субсидії видає Пенсійний Фонд. Якщо ви проживаєте на окупованих територіях, або безпосередньо в зоні бойових дій і ваш будинок залишився без опалення, ви можете подати субсидію, яка нарахується на всі інші спожиті послуги, наприклад, електроенергію. До загального доходу родини не включено виплати, які отримують ВПО. А також гроші, які отримують сім’ї, що надали їм житло та отримують компенсацію за комуналку у розмірі 900 гривень за особу. Подавати документи на отримання субсидій не обов’язково лише у у місті в якому ви зареєстровані. Прописка значення немає. Субсидію можуть отримати навіть ті громадяни у яких є заборгованість за комунальні послуги.

Виплати можна оформити впродовж всього опалювального сезону, тобто до 30.04.2023 року. Щоб це зробити можна скористатися додатком “Дія”, або ж прийти у органи соціального захисту населення, відділення Пенсійного Фонду, до селищних рад, ЦНАПу або військової організації. Також, подати документи можна на сайті ПФУ попередньо там зареєструвавшись.

Розширено перелік людей, які претендують на субсидію

На відміну від 2022 і попередніх років, тепер оформлювати субсидію можуть особи, які перебувають закордоном (виїхали через війну). Особи, які мають заборгованість за комунальні послуги та особи у власності яких є кілька квартир або будинків. Тобто кількість отримувачів значно збільшиться.