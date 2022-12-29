Эксперты рассказали, почему татуировка с чьим-то именем – это слишком плохая идея

Множество людей имеют татуировки и нередко это имя собственного ребенка или любимого человека. Это довольно популярный вид татуировки. Если мастер постарается и выбьет тату красивым почерком, это выглядит как верх искусства. Но уместно ли такое тату? Безопасно ли делать его по отношению к человеку, чье имя вы набиваете? Для тех, кто совсем не верит в приметы, знаки и мистику, возможно и безопасно. Тем кто хоть немного опасается подобных вещей лучше отказаться от татуировки с чьим-то именем.

Эксперты говорят, что такое тату опасно

Вообще в древности люди обязательно называли ребенка двумя именами. Одно давали при крещении и его знали только самые близкие люди. Остальное давали на общее обозрение. То есть то, каким ребенка потом звали по жизни. Это делалось для того, чтобы уберечь ребенка в будущем от порчи и поробов. Именно с именами чаще всего колдуют гадалки. Делая татуировку с именем ребенка вы вообще выставляете важную и своего рода конфиденциальную информацию. Эта оговорка касается именно детского имени, ведь если на теле набито имя любимого человека, она может быть неуместной.



Вторая оговорка касается и детей и взрослых. Если речь об имени ребенка, то не стоит его набивать еще и по тем причинам, что родители умирают раньше детей. И когда в могилу отправляется имя человека, который еще жив — это совсем не хорошо. Это же касается и влюбленной пары. Неизвестно, кто уйдет из жизни первым. Поэтому стоит изрядно подумать прежде чем пойти на такой шаг.

Никаких других значений такая татуировка не имеет

Большинство татуировок имеют определенное значение. Имя ничего не значит. Оно означает только вашу великую любовь и привязанность к его владельцу. Если рассматривать такую татуировку не с мистической точки зрения, то она абсолютно нейтральна, без сакральных значений и скрытых смыслов.