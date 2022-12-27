В Украине зафиксировали опасную аферу, связанную с выключением света: под угрозой каждый

Мошенники бодрствуют даже в такое тяжелое время, как война. Несмотря на то, что большинство людей едва выживают, аферисты все равно не упускают возможности лишний раз кого-нибудь обмануть и украсть возможно последние деньги. Вот и сейчас, украинцев предупреждают о новой афере. Под угрозой каждый или как минимум каждый, кто имеет современный смартфон, мобильный банкинг и банковские счета.

Афера связана с отключениями света

Так как в Украине продолжают веерные и экстренные отключения света, мошенники уже придумали, как на этом обогатиться. Дело в том, что во время отключения электроэнергии у многих украинцев исчезает связь и мобильный интернет. Именно этим преступники и пользуются. Они рандомно звонят людям и представляются сотрудниками компании мобильного оператора. Спрашивают, все ли у вас в порядке со связью, и если вы говорите, что нет, они предлагают “решение проблемы”. Аферисты говорят, что переключат вас на башню другого оператора, и тогда у вас всегда будет связь. Если собеседник соглашается, ему на телефон посылают код. Этот код аферисты потом просят им назвать по телефону. Как только вы это сделаете, мошенники получат доступ к вашим данным, и банковским картам в том числе.



“Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! С помощью обращайтесь самостоятельно на горячие линии своих операторов”, – призвали к ЦПИ.

Если поступил такой звонок, действуйте по следующему алгоритму

Если вам поступил такой звонок, действуйте по следующему алгоритму:

Сразу же прервите разговор, нажав на завершение вызова. Позвоните на горячую линию к своему мобильному оператору, чтобы уточнить эту информацию и проверить, действительно ли звонили их коллеги.

Номера горячих линий:

Киевстар – 466

Vodafon – 111

Lifecell – 5433

Также в Украине начал действовать мобильный национальный роуминг, где действительно можно переключиться с одного оператора на другого. Но это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона. В разделе “Мобильные сети”.