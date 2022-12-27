В Україні зафіксували небезпечну аферу пов’язану з вимкненням світла: під загрозою кожен

Шахраї не сплять навіть в такий тяжкий час, як війна. Попри те, що більшість людей ледь виживають, аферисти все одно не втрачають можливості зайвий раз когось обманути та вкрасти можливо останні гроші. От і зараз, українців попереджають про нову аферу. Під загрозою кожен, або як мінімум кожен той, хто має сучасний смартфон, мобільний банкінг та банківські рахунки.

Афера пов’язана з відключеннями світла

Так як в Україні продовжують віялові і екстрені відключення світла, то шахраї вже придумали, як на цьому збагатитися. Справа в тому, що під час вимкнення електроенергії, у багатьох українців зникає зв’язок та мобільний інтернет. Саме цим злочинці й користуються. Вони рандомно телефонують людям, та представляються співробітниками компанії мобільного оператора. Запитують, чи все у вас гаразд зі зв’язком, і якщо ви кажете, що ні пропонують “вирішення проблеми”. Аферисти кажуть, що переключать вас до вежі іншого оператора, і тоді у вас завжди буде зв’язок. Якщо співрозмовник погоджується, йому на телефон присилають код. Цей код аферисти потім просять назвати їм по телефону. Як тільки ви це зробите, шахраї отримають доступ до ваших даних, і банківських карток в тому числі.

“Тому ні в якому разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам! За допомогою звертайтеся самостійно на гарячі лінії своїх операторів“, – закликали до ЦПД.

Якщо поступив такий дзвінок дійте за наступним алгоритмом

Якщо вам поступив схожий дзвінок, дійте за наступним алгоритмом:

Одразу ж перервіть розмову натиснувши на завершення виклику. Зателефонуйте на гарячу лінію до свого мобільного оператора, щоб уточнити цю інформацію та перевірити, чи до вас дійсно телефонували їхні колеги.

Номери гарячих ліній:

Київстар – 466

Vodafon – 111

Lifecell — 5433

Також, в Україні почав діяти мобільний національний роумінг, де дійсно можна переключитися з одного оператора на іншого. Але це можна зробити самостійно в налаштуваннях смартфона. У розділі “Мобільні мережі”.