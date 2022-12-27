Останній тиждень року познущається над трьома знаками Зодіаку: хто вони

До кінця 2022 року залишилися лічені дні і здавалося б, щось кардинально змінитися вже не можу. Та астрологи дуже навіть можуть посперечатися. Все може змінитися протягом наступної хвилини і не завжди в кращу сторону. Останній тиждень року стане справжнім випробуванням для трьох знаків Зодіаку. На них чекає безліч несподіваних проблем та турбот. Але не час опускати руки, адже всі труднощі будуть тимчасовими.

Овен

Астрологи радять вже подумати над тим, які справи для вас є найбільш пріоритетними. Тобто, що ви мусите точно встигнути до Нового року, а що можна відкласти на потім. Акумулюйте сили, і не беріться за всі справи одночасно. Не розпорошуйтесь на кілька напрямків, адже в результаті просто отримаєте вигорання. Доля підкидатиме неочікувані перепони та ставитиме палиці в колесах. Але все ж таки, цей період завершиться. Якщо ви його правильно сплануєте, то можете й не сильно відчути тієї невезучості, яку підготували зірки.

Стрілець

Стрільці будуть відчувати суцільний стрес. І хоч цей знак дуже стресостійкий, та останній тиждень року виб’є вас з колії. Проблеми, турботи, можливо негаразди зі здоров’ям або сварки в сім’ї — все це вибиватиме з колії. В один момент ви відчуєте спустошення і відчуття, що у вас опускаються руки. Астрологи радять не впадати у паніку та не піддаватися вигоранню. Відкладіть важливі справи на наступний місяць і дозвольте собі відпочити. А ще, не плануйте на цей період дорогих покупок і далеких поїздок.

Козеріг

Козероги мають й так безліч проблем, які будуть чим далі, тим більше накопичуватися. Астрологи кажуть, що представники цього знаку можуть почати відчувати сильну тривожність, яка знизить якість їхнього життя. Безсоння, апатія, втрата апетиту та небажання щось робити. Негайно витягуйте себе з цього стану. Все невдовзі мине, головне не опускати руки.