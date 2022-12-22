Що робити, якщо банкомат «з’їв» гроші через світло: у Мінреінтеграції надали інструкцію

У зв’язку із систематичними вимкненнями світла в Україні, громадяни все частіше стикаються з проблемами під час користування банкоматами та терміналами. Коли електропостачання різко припиняється, банківська машина вимикається. Тож може просто не видати користувачу гроші, які вже списала з картки, або навпаки – прийнявши готівку, не зарахувати її на вказаний рахунок. Що ж робити в такій ситуації?

Коротку інструкцію для українців, які втратили кошти через вимкнення терміналу чи банкомату, днями опублікували на сайті Мінреінтеграції. За словами представників відомства, оприлюднений алгоритм запропонували в одному з найбільших банків країни ПриватБанку.

В державному банку порекомендували перш за все звернутися за телефоном гарячої лінії. У ПриватБанку це номер 3700. Після з’єднання з оператором потрібно пояснити ситуацію та подати заявку на повернення коштів. При цьому вкрай важливо надати повну інформацію про адресу розташування банківського апарату, час проведення операції та назвати точну суму втрат.

Після обробки заявки кошти одразу ж повернуть клієнту на карту. Це може статися навіть у той самий день, коли трапилася неприємність. Хоча в деяких випадках знадобиться більш глибинна перевірка інформації та навіть інкасація банкомату чи терміналу. Тоді процес повернення коштів може затягнутися на кілька тижнів.

У Мінреінтеграції також нагадали українцям про інші способи зняття готівки. Адже крім банкоматів це можна зробити на касах супермаркетів, заправок, аптек тощо. Щоб скористатися цим способом потрібно зробити покупку і при розрахунку попросити касира зняти певну суму з карти. Тоді термінал спише вартість покупки плюс вказану суму, яку касир видасть клієнту готівкою. В торговихх точках України, які надають таку послугу, зазвичай можна зняти від 500 грн до 6000 грн за одну покупку.

Послугу зняття готівки надають також «Нова пошта» та «Укрпошта». Для цього потрібно завітати в будь-яке відділення цих поштових операторів.