Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон до 100% и вредна ли частая подзарядка
Из-за постоянных отключений света каждый украинец в первую очередь следит за зарядом своих гаджетов. Наверное, каждый при любой возможности сразу же подзаряжает смартфон насколько это возможно, а в идеале на 100%. Но можно ли так поступать? Безопасна ли для смартфона регулярная подзарядка и не портится ли от этого аккумулятор? Эксперты ответили.
Смартфон можно часто заряжать, но не до 100%
Оказывается, современные смартфоны с литий-ионными аккумуляторами не прочь подзаряжаться по несколько раз в день. Им это не сильно вредит. А вот чего не любят устройства, так это зарядки до 100% или разрядки до 0. Что первая ситуация, что вторая губительно влияет на батарею и сокращает срок ее годности. В идеале смартфон всегда следует поддерживать на отметке от 30% до 80%. То есть не допускать, чтобы зарядка опускалась ниже 30% и стараться не заряжать более чем на 80%. Оптимально подзаряжать смартфон на 15-20% за один раз.
Эксперты отмечают, что постоянная зарядка на 100% может привести к сбоям в работе гаджета.
Несколько рекомендаций по зарядке и эксплуатации гаджетов
- Во время зарядки выключайте вай фай и фоновые приложения, чтобы не создавалась дополнительная нагрузка.
- Не заряжайте гаджет под прямым воздействием солнечных лучей. Вообще телефон не следует держать на солнце.
- Не допускайте разрядки до нуля, а если нет возможности подзарядиться, достигнув отметки в 15% включите режим полета.
- Иногда следует разряжать смартфон до 10% и ниже. По крайней мере, это советует компания Google. Но делать это следует очень редко.
- Если вы не пользуетесь телефоном, все равно время от времени подзаряжайте его, чтобы гаджет всегда был заряжен минимум до 70%.
Все эти советы позволят дольше пользоваться гаджетом и не иметь с ним проблем.
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