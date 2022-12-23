Эксперты рассказали, почему нельзя заряжать смартфон до 100% и вредна ли частая подзарядка

Из-за постоянных отключений света каждый украинец в первую очередь следит за зарядом своих гаджетов. Наверное, каждый при любой возможности сразу же подзаряжает смартфон насколько это возможно, а в идеале на 100%. Но можно ли так поступать? Безопасна ли для смартфона регулярная подзарядка и не портится ли от этого аккумулятор? Эксперты ответили.

Смартфон можно часто заряжать, но не до 100%

Оказывается, современные смартфоны с литий-ионными аккумуляторами не прочь подзаряжаться по несколько раз в день. Им это не сильно вредит. А вот чего не любят устройства, так это зарядки до 100% или разрядки до 0. Что первая ситуация, что вторая губительно влияет на батарею и сокращает срок ее годности. В идеале смартфон всегда следует поддерживать на отметке от 30% до 80%. То есть не допускать, чтобы зарядка опускалась ниже 30% и стараться не заряжать более чем на 80%. Оптимально подзаряжать смартфон на 15-20% за один раз.



Эксперты отмечают, что постоянная зарядка на 100% может привести к сбоям в работе гаджета.

Несколько рекомендаций по зарядке и эксплуатации гаджетов

Во время зарядки выключайте вай фай и фоновые приложения, чтобы не создавалась дополнительная нагрузка. Не заряжайте гаджет под прямым воздействием солнечных лучей. Вообще телефон не следует держать на солнце. Не допускайте разрядки до нуля, а если нет возможности подзарядиться, достигнув отметки в 15% включите режим полета. Иногда следует разряжать смартфон до 10% и ниже. По крайней мере, это советует компания Google. Но делать это следует очень редко. Если вы не пользуетесь телефоном, все равно время от времени подзаряжайте его, чтобы гаджет всегда был заряжен минимум до 70%.

Все эти советы позволят дольше пользоваться гаджетом и не иметь с ним проблем.