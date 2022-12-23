Які професії стали найбільш популярними у 2022 році

Ринок праці — це система, яка реагує на будь-які зміни у соціумі, економіці та взагалі усіх сферах. Після 24 лютого змінився Топ-професій. Сьогодні в країні спостерігається підвищення попиту на водіїв, продавців, охоронців. До війни країна потребувала великої кількості ІТ-спеціалістів, та зараз все змінилося.

За результатами 2020 року, на ринку праці у Топі професій опинилися вантажники, водії та продавці. Найбільшу зарплатню роботодавці пропонували водіям-далекобійникам. На сайті OLX серед пропозицій, середній рівень зарплатні на такі спеціальності 35,5 тисяч гривень.

На цьому сайті було зафіксовано понад 107 тисяч оголошень про пошук робітників у таких сферах, як роздрібна торгівля, закупки та продажі. Трохи менше біло розміщено вакансій, пов’язаних із логістикою та доставкою. Таких пропозицій нарахували 84 тисячі.

Будівельники також сьогодні дуже популярні на ринку праці — тільки на сайті ОЛХ розміщено близько 50 тисяч вакансій по Україні із середнім рівнем зарплатні 18,5 тис. грн.

Достойний рівень оплати праці пропонують операторам кол-центрів, в середньому від 24,5 тисяч гривень. Також до переліку ТОП-професій потрапили такі спеціальності:

Прибиральник/прибиральниця, зарплатня 6100 грн по Україні.

Кухар — пропонують дохід у 12 тисяч гривень.

Охоронець, середня зарплатня 10 тисяч гривень на місяць.

Адміністратор — пропонують 13,5 тисячі гривень.

Якщо прослідкувати динаміку змін заробітної платні, то побачимо, що оклади будівельників знизились від початку 2022 року. Проте вони зросли в операторів кол-центрів, а також у менеджерів.

Незначний зріст заробітних плат у всіх спеціальностей було зафіксовано у жовтні 2022 року. В тім, це був єдиний такий випадок. Збільшення виплат очікується у Новому році.