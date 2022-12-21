Озвучен большой список продуктов, которые вскоре подорожают: причина

В Украине с начала войны постоянно дорожают товары и услуги. Это обусловлено целым рядом факторов. В первую очередь это рекордное подорожание доллара, во-вторых, подорожание топлива, а значит, логистики. И многое многое другое. В последнее время цены на продукты пытались немного удерживать. Моментами “прыгали” только отдельные товары, как, например, яйца. Сейчас они стоят рекордные 70-80 гривен за десяток. Все остальные позиции более или менее оставались стабильными. Но вот эксперты прогнозируют резкое удорожание сразу нескольких категорий популярных товаров. На это есть веская причина.

Список продуктов действительно велик

Подорожать может мясо, хлеб, овощи, молоко и молочные продукты. Об этом сообщил аналитик Аналитического центра “Объединенная Украина” Алексей Кущ. Удорожание произойдет в связи с ростом цен на электроэнергию для предпринимателей и сложностью отапливать и освещать большие помещения.

“Дорожать будут все продукты, где для их производства нужно много электроэнергии. Электроэнергия не только дорогостоящая, она еще и в дефиците. Некоторые компании покупают генераторы, за счет чего данная статья затрат у них увеличивается с геометрической прогрессией. Логистика тоже подорожала, соответственно хлеб, который нужно постоянно выпекать и развозить ежедневно, будет дорожать. Производство молочной продукции также сейчас в критической ситуации. Непрерывно перерабатывать молоко почти невозможно”, – заметил Кущ.



Еще более критическая ситуация с тепличными овощами. Многие мелкие предприятия вообще заморозили бизнес до весны, ведь он стал просто нерентабельным. Ожидается, что свежих овощей на полках супермаркетов станет гораздо меньше. А оставшиеся будут стоить гораздо дороже, ведь среди них будет преобладать импорт.

В этом году украинцы будут тратить на салат “Оливье” вдвое больше

К слову о ценах на продукты. Эксперты отмечали, что в этом году популярен салат “Оливье”, многим украинцам обойдется вдвое дороже прошлогоднего. Некоторые продукты, например, яйца, подорожали на 200%. Почти втрое подорожала морковь. Колбаса подорожала на 15%, а зеленый горошек – на 30%.