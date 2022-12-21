Озвучено великий перелік продуктів, які незабаром подорожчають: причина

В Україні від початку війни постійно дорожчають товари та послуги. Це зумовлено цілою низкою факторів. В першу чергу це рекордне подорожчання долара, по-друге, подорожчання палива, а відтак логістики. Та багато багато іншого. Останнім часом ціни на продукти намагалися трохи втримувати. Моментами “стрибали” лише окремі товари, як наприклад, яйця. Зараз вони коштують рекордних 70-80 гривень за десяток. Всі інші позиції більш менш залишалися стабільними. Та от, експерти прогнозують різке подорожчання одразу кількох категорій популярних товарів. На це є вагома причина.

Перелік продуктів дійсно великий

Подорожчати може м’ясо, хліб, овочі, молоко та молочні продукти. Про це повідомив аналітик Аналітичного центру “Об’єднана Україна” Олексій Кущ. Подорожчання відбудеться у зв’язку з ростом цін на електроенергію для підприємців, та складністю опалювати та освітлювати великі приміщення.

“Дорожчати будуть всі продукти, де для їх виробництва потрібно багато електроенергії. Електроенергія не лише дорога, вона ще й в дефіциті. Деякі компанії купують генератори, за рахунок чого дана стаття витрат в них збільшується з геометричною прогресією. Логістика теж подорожчала, відповідно хліб, який треба постійно випікати та щоденно розвозити, буде дорожчати. Виробництва молочної продукції також зараз в критичній ситуації. Безперервно переробляти молоко майже неможливо”, – зауважив Кущ.

Ще критичніша ситуація з тепличними овочами. Багато дрібних підприємств взагалі заморозили бізнес до весни, адже він став просто нерентабельним. Очікується, що свіжих овочів на полицях супермаркетів стане набагато менше. А ті, що залишаться коштуватимуть набагато дорожче, адже серед них переважатиме імпорт.

Цього року українці витрачатимуть на салат “Олів’є” вдвічі більше

До слова про ціни на продукти. Експерти зазначали, що цьогоріч популярний салат “Олів’є”, багатьом українцям обійдеться вдвічі дорожче, ніж минулого року. Деякі продукти, як наприклад, яйця, подорожчали на 200%. Майже втричі подорожчала морква. Ковбаса подорожчала на 15%, а зелений горошок на 30%.