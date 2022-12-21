Можно получить 500 долларов за 10 копеек: как выглядит уникальная монета?

В Украине большой популярностью пользуются разнообразные онлайн аукционы. На таких интернет-ресурсах украинцы продают и покупают всевозможные вещи. Среди самого популярного – деньги. Банкноты или монеты, как старинные так и совсем новые, но с уникальной изюминкой. Одну из таких монет выставили на продажу буквально на днях. Это монета номиналом в 10 копеек, выпущенная в 1992 году. Ее цена составляет 18000 гривен. В чем ее особенность?

Монета имеет ряд уникальных черт

Данная монета, по словам продавца, во многом отличается от других, которые есть в обращении. Согласно описанию, отличия следующие:

Монета изготовлена из латуни, в то время как стандартные монеты номиналом в 10 копеек изготавливаются из алюминиевой бронзы. Как минимум по состоянию на 1992 год так точно, производились только такие. Монета была в обращении, то есть она не в идеальном состоянии, но очень хорошем. Монета вымыта и хорошо очищена. Вес ее составляет 1,69 г.

“10 копеек 1992 года 3.11 Дамю … Редкая разновидность”, – добавил в описании продавец.



Также среди других особенностей подобных монет — гурт с мелкой насечкой. В гроздьях №3 и №6 по 6 ягод, средний зуб трезубца округлый и толстый.

Пока за лотом уже наблюдает много потенциальных покупателей, вероятно монета вскоре найдет нового владельца.

Обогатиться подобным образом может любой желающий

Выгодно продать монеты или банкноты может любой желающий. Но это своего рода лотерея, потому нужно быть максимально внимательным. Снимая наличные деньги в банкомате проверяйте номера партий. Выгодно продать можно банкноту в которой номер партии зеркальный, либо идет от 0 до 8 или наоборот. Или просто все цифры одинаковы. Ценятся банкноты с одинаковыми номерами, подобный случай уже случался, и тогда счастливчик смог выручить неплохую сумму. Что касается монет, то здесь ценным может оказаться просто экземпляр с заводским браком.