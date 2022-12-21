Можна отримати 500 доларів за 10 копійок: як виглядає унікальна монета?

В Україні неабиякою популярністю користуються різноманітні онлайн аукціони. На таких інтернет-ресурсах українці продають та купують всілякі речі. Серед найпопулярнішого — гроші. Банкноти чи монети, як старовинні так і зовсім нові, але з унікальною “родзинкою”. Одну з таких момент виставили на продаж буквально на днях. Це монета номіналом у 10 копійок, випущена у 1992 році. Її ціна становить 18 000 гривень. В чому її особливість?

Монета має ряд унікальних рис

Дана монета, зі слів продавця, багато в чому відрізняється від інших, які є в обігу. Згідно з описом, відмінності наступні:

Монета виготовлена з латуні, тоді як стандартні монети номіналом у 10 копійок виготовляють із алюмінієвої бронзи. Як мінімум станом на 1992 рік так точно, виготовлялись лише такі. Монета була в обігу, тобто вона не в ідеальному стані, але дуже хорошому. Монета вимита та гарно очищена. Вага її становить 1,69 г.

“10 копійок 1992 року 3.11ДАмю…Рідкісний різновид”, – додав в описі продавець.

Також, серед інших особливостей подібних монет — гурт з мілкою насічкою. В гронах №3 і №6 по 6 ягід, середній зуб тризубця округлий і товстий.

Наразі за лотом вже спостерігає багато потенційних покупців, тож ймовірно монета незабаром знайде нового власника.

Збагатитися подібним чином може будь-хто

Вигідно продати монети або банкноти може будь-хто. Але це свого роду лотерея, тому потрібно бути максимально уважним. Знімаючи готівку в банкоматі перевіряйте номери партій. Вигідно продати можна банкноту в якої номер партії дзеркальний, або ж йде від 0 до 8 чи навпаки. Або просто всі цифри однакові. Цінуються банкноти з однаковими номерами, подібний випадок вже траплявся і тоді щасливчик зміг виручити непогану суму. Щодо монет, то тут цінним може виявитися навіть просто екземпляр з заводським браком.