Некоторые украинцы будут получать двойную надбавку к пенсии: детали

В Украине получение и оформление пенсий строго регулируется соответствующим законодательством. В нем есть такой пункт, что если кто-то из супругов умирает, то вдова или вдовец могут переоформить на себя пенсию умершего (если она больше по размеру). При этом, если лицо, которое, например, берет себе пенсию мужчины, имело какие-то надбавки к собственной пенсии, то они больше не будут действовать. В этой связи, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект под номером №8123. В нем говорится, чтобы женщины, мужчины которых погибли на войне, имели возможность получать двойную надбавку. И свою, и мужа.

Закон уже рассматривают и вероятно он наберет нужное количество голосов

Речь о женщинах, мужчины которых погибли на войне, и у которых тоже есть собственные заслуги перед Родиной. До этого времени, можно было выбирать только одну надбавку. Теперь, если закон будет принят, женщины смогут получать двойные выплаты.

На сегодняшний день размер надбавок за особые заслуги перед Родиной варьируется от 20 до 40% прожиточного минимума. То есть по состоянию на 1 декабря 2022 это от 418 до 837 гривен. Если закон будет принят, потерявшие мужчин женщины будут получать в среднем тысячу гривен надбавки ежемесячно.

В декабре пенсии перечислили и это последний перерасчет на следующие несколько месяцев

В декабре вырос прожиточный минимум, а вместе с ним и минимальная и максимальная пенсия. Первая выросла на 66 гривен, а вторая – на 660 грн. Также возрос размер многих социальных выплат, но в большинстве своем это очень символические суммы. Особенно учитывая размер инфляции, которая уже достигла 30%.

Следующее повышение пенсий или их символический перерасчет состоится 1 марта, потому что на эту дату запланирована ежегодная индексация. Больше никаких доплат в течение 2023 года ждать не стоит. Размер социальных выплат и минимальной зарплаты заморожен на год, из-за войны и экономического кризиса в Украине.