Эксперты назвали ряд причин, вызывающих взрыв аккумулятора: это нужно знать

В Украине все еще нет полноценной электроэнергии. Более того, власти уже заявляют, что веерные, а иногда и экстренные отключения света продолжатся до весны. В этой связи, украинцы массово скупают генераторы и аккумуляторы. Аккумулятор в сумме с инвертором – это распространенное явление во многих домах. Таким образом, можно запустить котел, подключить холодильник или другие бытовые приборы. Но не каждый знает правила поведения с аккумуляторами, а если ими пренебрегать, то АКБ может взорваться и спровоцировать пожар.

Почему аккумуляторы взрываются?

Всё зависит от типа аккумулятора и конкретной модели. Для использования внутри помещения вообще советуют только гелевые АКБ или типа AGM. Но люди пользуются абсолютно всеми существующими на рынке.

В первую очередь аккумулятор может взорваться из-за непрочных стенок. Катод с анодом сомкнутся и произойдет взрыв. Если катод с анодом соединяются, то происходит нагревание, которое и провоцирует взрыв. В некоторых моделях есть специальные клапаны, они выпускают электролит и тогда риск взрыва меньше. Но эти испарения опасны для здоровья. Опять же, взорваться аккумуляторы могут и во время зарядки, особенно если это АКБ исключительно автомобильный и не предназначен для использования в бытовых условиях. Самым опасным считается тип аккумулятора кобальтата лития. Взрыв литиевого аккумулятора может возникнуть, и если аккумулятор поставить на быструю зарядку. Он должен разряжаться и заряжаться в медленном (стандартном) режиме.

Если же речь об обычном кислотном аккумуляторе, то для него опасно замерзание. АКБ может взорваться от резкого перепада температур, поэтому его нельзя искусственно согревать, а еще оставлять на морозе.

Что нельзя делать с любым типом аккумуляторов?

Неаккуратно бросать или стучать об твердую поверхность. Стимулировать замыкание положительной и отрицательной клеммы. Пробовать самостоятельно разобрать корпус аккумулятора, который не работает. При контакте с инструментами может возникнуть короткое замыкание.

Также нельзя искусственно нагревать аккумулятор, например феном или любыми другими подобными методами.