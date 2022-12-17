В “Дії” з’явиться дві нові послуги, але одна з них буде платною: деталі

Додаток “Дія” – це справжній український прорив. Всі документи відтепер в смартфоні. Крім цього в застосунку можна і розмитнити авто, і “позичити” його родичe чи другу. Згенерувати водійське посвідчення, подати заявку до ЗАГСу і багато іншого. Перелік послуг постійно збільшується і от для українців анонсували ще дві нові. Одна з них буде платною, але без сумніву корисною.

Одне оновлення стосуватиметься підприємців, а інше всіх українців

Одне з оновлень, яке й буде платним, стосується підприємців. Це цифровізація витягу з Єдиного державного реєстру. Раніше, щоб отримати витяг підприємці повинні були потратити купу часу. Спочатку треба було піти до нотаріуса, потім до ЦНАПу, потім сплатити у банку адміністративний збір і потім ще добу чекати на сам документ. Тепер все це буде доступно у “Дії” в кілька кліків. З новою послугою українці зможуть:

Замовити документ не відвідувавши державні установи. Заплатити адміністративний збір у розмірі 90 гривень, а не 120 як раніше. Сплатити послугу не у банку, а прямо на порталі скористувавшись банківською карточкою.

Наступне оновлення стосується абсолютно всіх, і це сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

“Оновили COVID-сертифікати в Дії. Тепер можете згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини”, – написав у своєму Тelegram-каналі Михайло Федоров.

Поетапність процедура проста:

Потрібно зайти в “Дію”. Натиснути “Послуги”. Вибрати графу ковід сертифікати. Натиснути “Отримати”.

Вже через кілька хвилин документ з’явиться серед переліку всіх інших. Він дійсний як в Україні, так і закордоном.

Крім цього, в “Дії” знову запрацювала категорія “Штрафи ПДР”. З початком війни опція була недоступна, і ось з початком осені наявність чи відсутність штрафів знову можна перевірити в смартфоні. Ба більше там з’являться штрафи, які ви отримали до відновлення функції, але не знали про них.