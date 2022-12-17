Здоровье под угрозой: 3 знака зодиака, которые могут пострадать в 2023 году

В преддверии Нового года астрологи рассказали, каким трем знакам зодиака стоит обратить особое внимание на состояние своего здоровья.

Близнецы

Уроженцам знака стоит следить за своим здоровьем. Плохое питание, недосып, вредные привычки нанесут серьезный удар по здоровью. Чтобы не довести себя до предела, Близнецам уже сейчас стоит пересмотреть свой образ жизни. Попытки бросить курить сейчас как нельзя кстати, иначе болезней избежать не получится. Звезды советуют обратиться к врачам, чтобы пройти обследование и предупредить болезни.

Скорпионы

Представители знака помешанные на карьере. Скорпионы рискуют нажить себе головную боль и бессоницу. Чтобы избежать проблем со здоровьем в Новом году, обратитесь к врачам, чтобы пройти комплексное обследование.

На фоне стрессов на работе есть риск серьезного повышения давления. Ближе к осени 2023 самочувствие улучшится, но могут обостриться аллергии.

Водолеи

Состояние здоровья уроженцев знака Водолеи будет меняться чуть ли не каждую неделю. Зимой есть риск появления проблем с суставами. Занимайтесь спортом, чтобы улучшить свое состояние, но интенсивные нагрузки могут усугубить ситуацию. До лета стоит пройти обследование, ведь есть риск появления проблем с сердцев и сосудами. Осень начнется с простуд, поэтому стоит одеваться теплее и беречь себя от стрессов.

И напоследок, не зацикливайтесь на здоровье, не нужно превращаться в ипохондрика, но и игнорировать проблемы со здоровьем нельзя. Не бойтесь обращаться к докторам, они помогут найти проблемы и быстрее начать профилактику заболеваний. Не надо тянуть до последнего, здоровье — это самый ценный ресурс человека.