Украинцам готовят штрафы “под елку”: за какое нарушение придется выложить 1000 гривен

Гражданам Украины напомнили, что в канун нового года и рождества им могут выписать штраф на сумму свыше 1000 гривен.

Несмотря на то, что в Украине война, украинцы все равно будут отмечать Новый год и Рождество. Возможно не так как это было в прошлом году, но армия оккупантов точно не отберет у нас праздники. Один из символов зимних праздников — фейерверки и салюты. В этом году украинцев настоятельно просят отказаться от использования пиротехники.

В Главном управлении ГУ ГСЧС в Киеве в управлении по организации пожарно-профилактической деятельности отмечают, что в период действия военного положения такие развлечения неуместные. Главная причина — они повышают уровень тревожности у людей, которым пришлось бежать из дома из-за ведения боевых действий. Не один год звуки праздничных салютов у людей будут ассоциироваться с ужасом, который им пришлось пережить.

Тех, кто проигнорирует призыв и решит устроить салют, ожидает ответственность по административному кодексу, а это от 30 до 60 необлагаемых минимумов граждан. В деньгах это от 595 до 1020 гривен. Оставшиеся пиротехнические средства конфискуют.

Также в преддверии праздников планируется усиление контроля за реализацию петард и фейерверков.

Более того, большинство украинцев против установки праздничных елок в городах, ведь в стране идет война и будет неправильно праздновать Новый год так, как будто бы ничего не происходит.

А если вам очень хочется запускать фейерверки, то мы предлагаем выход из ситуации. Рекомендуем передать деньги, которые вы планируете потратить на покупку пиротехнических средств, нашим защитникам. Благодаря этому Вооруженные силы Украины устроят незабываемый праздник для оккупантов, а вы сэкономите деньги на уплате штрафа за неуместные развлечения во время военного положения.