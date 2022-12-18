Українцям готують штрафи “під ялинку”: за яке порушення доведеться викласти 1000 гривень

Громадянам України нагадали, що напередодні нового року та Різдва їм можуть виписати штраф на суму понад 1000 гривень.

Незважаючи на те, що в Україні війна, українці все одно відзначатимуть Новий рік та Різдво. Можливо, не так як це було минулого року, але армія окупантів точно не відбере у нас свята. Один із символів зимових свят — феєрверки та салюти. Цього року українців наполегливо просять відмовитись від використання піротехніки.

У Головному управлінні ГУ ДСНС у Києві в управлінні з організації пожежно-профілактичної діяльності зазначають, що в період дії воєнного стану такі розваги є недоречними. Головна причина – вони підвищують рівень тривожності у людей, яким довелося тікати з дому через ведення бойових дій. Не один рік звуки святкових салютів у людей асоціюватимуться з жахом, який їм довелося пережити.

На тих, хто проігнорує заклик і вирішить влаштувати салют, очікує відповідальність за адміністративним кодексом, а це від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів громадян. У грошах це від 595 до 1020 гривень. Піротехнічні засоби, що залишилися, конфіскують.

Також напередодні свят планується посилення контролю за реалізацію петард та феєрверків.

Більше того, більшість українців проти встановлення святкових ялинок у містах, адже в країні йде війна і неправильно святкуватиме Новий рік так, ніби нічого не відбувається.

А якщо вам дуже хочеться запускати феєрверки, то ми пропонуємо вихід із ситуації. Рекомендуємо передати гроші, які ви плануєте витратити на покупку піротехнічних засобів нашим захисникам. Завдяки цьому Збройні сили України влаштують незабутній феєрверк окупантам, а ви заощадите гроші на сплаті штрафу за недоречні розваги під час воєнного стану.