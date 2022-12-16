Названо три знаки Зодіаку, які скоро будуть купатися у достатку

Астрологи все ще продовжують складати гороскопи на грудень попри те, що вже пройшла його половина. До кінця року залишається зовсім трішки, але за цей період ще може багато чого трапитися. Наприклад, сильно пощастить трьом знакам Зодіаку. Вони принаймні на деякий час забудуть, що таке матеріальні проблеми. Вони будуть купатися у достатку та зможуть дозволити собі все, чого тільки забажають.

Лев

Першим в списку щасливчиків Лев. Наступних пару тижнів будуть дуже продуктивними. На роботі чи в бізнесі все йтиме гладко. Ви зможете вирішити багато питань та зробити значний стрибок у розвитку власної справи чи кар’єри. Такій удачі в професійному плані сприятимуть Сонце і Сатурн. Поєднання планети та небесного світила дуже гарно вплине на вашу ефективність, а результати всіх ваших робіт будуть успішними. Грошима вас теж ніхто не образить. Але не фінансами єдиними. Гарно все буде й у особистому житті. В сім’ї наступить гармонія, одинокі представники знаку можуть зустріти цікавих персон. Це вас ще більше вмотивує до нових звершень.

Терези

На цей знак теж вплине Сонце в тандемі з Сатурном. Ви отримаєте багато цікавих пропозицій, заведете безліч перспективних знайомств. Знайдете однодумців. Проблем з грішми не буде навіть якщо ви на даний момент без роботи. Саме час зайнятися її пошуком, що з ймовірністю у 99% увінчається успіхом. Астрологи радять не занурюватися з головою в робочі питання. Постарайтесь знайти час на душевне спілкування з рідними або друзями.

Скорпіон

Скорпіони всю другу половину місяця будуть імпульсивно витрачати гроші. Не стримуйте себе, особливо якщо ці покупки роблять вас щасливими. Зірки сприятимуть тому, щоб гроші до вас легко приходили. Ймовірно це буде премія чи неочікуваний подарунок. 17-18 грудня можуть трапитися цікаві знайомства, які в майбутньому матимуть для вас велику користь.