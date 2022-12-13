Гетманцев рассказал, кому из украинцев придется платить налог за генератор

Бизнесу, да и рядовым гражданам тоже, не придется платить экологический налог на генераторы. Но только в ком случае, если объем выбросов от них не превышает установленной нормы. Такая норма составляет 500 тонн углекислого газа (CO2) в год. То есть плательщиками эконалога станут только лица, использующие на заправку генераторов более 200 тонн горючего в год.

Об этом рассказал глава налогового парламентского комитета Даниил Гетманцев. Тем самым он опроверг недавно сделанное Луцким горсоветом заявление о необходимости уплаты экологического налога всем владельцам дизель-генераторов. Ведь платить или нет этот вид налога зависит не от самого факта использования генератора, а от того, сколько вредных веществ он выделяет в окружающую среду.

Гетманцев назвал разъяснение Луцкого ГУ ГНС по поводу уплаты эконалога «непрофессиональным». Нардеп подчеркнул, что генераторы действительно по закону считаются стационарными источниками загрязнения. Но платить налог за выбросы углекислого газа в атмосферу должны только граждане и субъекты хозяйствования, чьи генераторы производят более 500 тонн углекислого газа в год. А это соответствует 200 тонн сожженного горючего.

Подсчитать объем вредных выбросов генератора можно с помощью его паспортных данных. Там указано сколько вредных веществ он выделяет в атмосферу в расчете на объем сожженного дизельного горючего. Именно по этим данным можно понять, нужно ли предприятию или частному лицу уплачивать экологический налог.

В своем сообщении глава налогового комитета Рады также отметил, что на выброс СО2 во время войны не нужно получать никаких разрешений. Это значительно облегчает функционирование бизнеса, ведь работать без генератора сейчас не может ни один магазин, кафе или парикмахерская. Что уж говорить о крупных производствах. Но несмотря на то, что разрешений на выбросы брать не нужно, бизнесмены обязаны подавать декларации в налоговую и уплачивать эконалог в случае превышения установленной нормы загрязнений.