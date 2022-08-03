Зеленський звернувся до Китаю із закликом об’єднатися проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав Китай об’єднатися та «єдиним фронтом» виступити проти Росії. Про це він заявив з відеозв’язку під час прес-конференції зі студентами Австралійського національного університету, передає телеканал CNN.





Відповідаючи на запитання студента про позицію Китаю щодо кризи в Україні, Зеленський сказав, що хотів би, щоб Пекін приєднався до таких країн, як США та Австралія, які засудили війну Росії проти України.

За даними телеканалу, Зеленський також визнав, що «нейтралітет Пекіна кращий», ніж якби Китай приєднався до Росії. Також український лідер наголосив, що «важливо, щоб Китай не допомагав Росії».