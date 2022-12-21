Магічний день 22.12.2022 наблизить перемогу України у війні: що трапиться 

Унікальна дата 22.12.2022, що містить одразу шість двійок, за словами нумерологів має величезне значення, як для України, так і для всього світу. Цей магічний день наблизить перемогу українців над ворогом та покладе край хаосу, що зараз панує у світі.

Про таємне значення дати 22 грудня 2022 року розповів відомий український нумеролог та астролог Ігор Мехеда. Перш за все він спростував плітки про те, що в цей день за пророцтвом Ванги має настати кінець світу. Мехеда стверджує, кінець прийде лише хаосу та цілій низці негативних явищ, які зараз відбуваються на всіх континентах. Звісно ж все не налагодиться миттєво, але на горизонті зажевріє надія, люди побачать реальність у зовсім іншому світлі і зрозуміють, як діяти, щоб досягнути миру та злагоди у світі.

Для України ця дата має особливе значення. Вона проллє світло на хід бойових дій і дозволить зрозуміти, коли ж чекати перемоги та що робити, аби її наблизити. А завдяки тому, що 22.12.2022 слідує одразу за днем зимового сонцестояння, українці в цей день можуть також загадати бажання про якнайшвидшу перемогу.

Варто зазначити, що цього року вже була одна дата, яка також містила в собі шість двійок. До всього вона була ще й дзеркальною. Ігор Мехеда, як і низка інших астрологів переконаний, що саме дата 22.02.2022 поклала початок світовим катаклізмам. Цей день став свого роду «дзеркальними воротами», які впустили у наш світ зло та хаос. Адже через кілька днів після 22 лютого в Україні почалася війна, суттєво загострилася ситуація на Балканах, а в низці інших країн почали відбуватися катастрофічні природні явища.

Однак 22 грудня 2022 року ці «пекельні ворота» закриються і ситуація у світі почне повертатися до норми. Туман розсіється, а люди знову повірять у краще і почнуть щосили прагнути до позитивних змін.