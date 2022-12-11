Украинцам снова выдадут по 6 500 гривен: кто может получить помощь

Украинцам объяснили, как получить компенсацию при трудоустройстве внутренних переселенцев.

Война вынудила миллионы украинцев покинуть дом и уехать в более безопасные регионы Украины. Для людей это значит не просто найти другое жилье, но и устроиться на работу. Государство всячески пытается помочь, поэтому предлагает компенсацию за трудоустройство переселенцев.

Объясняется, что работодатель может получить компенсацию, если возьмет на работу вынужденно перемещенное лицо. Государство предлагает выплату в размере 6 500 гривен, то есть минимальную зарплату, за каждого трудоустроенного переселенца.

Поскольку выплата положена на каждого трудоустроенного переселенца, то за двух граждан со статусом ВПЛ компенсация будет двойной, то есть 13 000 гривен в месяц. Такую компенсацию будут выплачивать на протяжении двух месяцев.

Чтобы получить такую помощь от государства, необходимо обратиться в местный Центр занятости. Сделать это можно лично или онлайн. Достаточно отправить обращение по электронной почте. Также заполнить форму на портале государственных услуг Дия.

Напомним, что на получение компенсации также могут рассчитывать украинцы, которые бесплатно предоставляют жилье внутренним переселенцам. При этом речь идет не об отдельном жилье, достаточно предоставить ВПЛ отдельную комнату или даже спальное место. В таком случае государство компенсирует расходы на коммунальные услуги в размере 900 гривен на одного человека. Для получения денег нужно обращаться в местные органы социальной защиты населения. При этом выплата положена за каждого человека, которому бесплатно предоставили жилье. Допустим, если к вам приехала сестра с двумя детьми, то вы можете рассчитывать на получение 2700 гривен, то есть по 900 гривен за каждого человека. Это неплохая сумма, учитывая, что расхода на коммунальные услуги существенно вырастут.