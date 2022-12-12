Как выбрать роутер?

Wi-Fi роутер — единственное устройство для раздачи беспроводного интернета. Его наличие в буквальном смысле слова освобождает от проводов и неловкостей, связанных с ними. Всего 1 маршрутизатор может обеспечить доступ к интернету до 10 и более устройств.

Как выбрать роутеры для работы и дома, читайте далее. Устройств сегодня много, все с разными характеристиками. Элементарные знания помогут купить максимально отвечающий запросам маршрутизатор.

Основные характеристики маршрутизаторов

Чтобы не разочароваться в покупке, необходимо немного разбираться в технике, иначе можно столкнуться с регулярным “подвисанием” сети, пропаданием сигнала и другими неприятностями.

Перед покупкой необходимо определиться с запросом: роутер для дома, для игр, офиса или MESH-система, а потом искать среди предложенных вариантов подходящий по цене и параметрам.

Первое, на что стоит обратить внимание — скорость и частота. Самые доступные по цене модели обещают скорость передачи данных 150 Мб/с. Например, чтобы посмотреть фильм онлайн в качестве FullHD достаточно 8 Мб/с. Кажется, что 150 Мб хватит с головой на 8-10 устройств, подключенных одновременно, но это не так.

В действительности скорость передачи будет ниже в десятки раз в 90% случаев. Этот показатель состоит из многих факторов. Характеристики маршрутизатора могут ее повысить или понизить.

Есть модели, которые работают в диапазоне 2.44 ГГц и 5 ГГц. Отдельные модели могут работать и в том, и в другом диапазоне. Что вано знать:

2,4 ГГц сильно загружены, хотя имеют до 3 непересекающихся каналов. Часто в многоквартирных домах к одной точке подключены несколько десятков маршрутизаторов. Естественно интернет в них будет медленным. Провайдер часто на такой диапазон ставит скорость максимум 150 Мб/с.

На частоте 5 ГГц можно достичь скорости 1 гигабит в секунду. Отличный показатель, чтобы работать в интернете, играть в игры онлайн с высокими требованиями, а не только смотреть фильмы.

Скорость передачи интернета на частоте 2,4 ГГ в 450 Мб/с указывает на то, что маршрутизатор трёхканальный. Такие модели топовые, стоят значительно дороже.

Хотя и тут без недостатков никуда. Не вся техника имеет три тракта, большинство ноутбуков, смартфонов и телевизоров одноканальные. Вы не сможете распределить скорость на несколько клиентов, а значит просто выкинете деньги на ветер. Если скорость сети проводного подключения до 100 Мб/с, интернет будет не будет выше 300 Мб.

Второй параметр, на который стоит обратить внимание — площадь покрытия. Она зависит от рабочей частоты. Чем выше первый параметр, тем дальше будет добивать интернет.

При выборе устройств необходимо учитывать наличие дополнительных коммуникативных способностей:

количество LAN-портов (от 1 до 10);

SFP порты есть или нет;

поддержка Wi-Fi (может маршрутизатор раздавать интернет по другим проводным сетям или нет);

есть VPN или нет;

количество USB-портов.

Есть модели роутеров с внутренними и внешними антеннами или вообще без них. Тут вы можете выбирать, что вам нравится, в принципе, как и цвет, дизайн и размеры устройства. Важно учитывать поколение/версию Wi-Fi роутера. Сегодня лучше отдавать предпочтение 6 поколению. Оно последнее и еще долгое время будет обеспечивать вас быстрым интернетом.