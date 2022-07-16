Обираємо кращий VPN для Android: рейтинг безкоштовних сервісів

Редакція GSMinfo зібрала найкращі програми VPN на Андроїді. Усі вони встановлюються на телефон безкоштовно та працюють без реєстрації.





№7 – Turbo VPN

Обмеження безкоштовної версії : менше серверів;

Кількість країн: Великобританія, США;

Вартість преміум-підписки: $11.99 на місяць.

Turbo VPN – популярний софт з лаконічним інтерфейсом, що показує тривалість підключення та кількість витрачених мегабайт. За замовчуванням увімкнено автоматичний вибір сервера з найвищою швидкістю. Змінити країну можна вручну, але у безкоштовній версії на вибір доступні лише Великобританія та США. Щоб отримати доступ до більшої кількості країн і позбавитися реклами, доведеться оформлювати преміум-підписку, ну або завантажити крякнуту версію програми.

З просунутого функціоналу є налаштування режимів підключення: OpenVPN, IPSec, Wireguard і SSR, а також можливість роздільного тунелювання, тобто вибору програм, які використовуватимуть звичайне з’єднання навіть при VPN. Щодо швидкості, на безкоштовній версії вона, звичайно, ріжеться, але гортати стрічку в Instagram можна з комфортом, тому у відгуках користувачі скаржаться в основному на рекламу та стабільність роботи.

№6 – HotspotShield VPN

Обмеження безкоштовної версії: пробна версія на 7 днів;

Кількість країн: США, Канада, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Швейцарія, Велика Британія, Туреччина;

Вартість преміум-підписки: 7.99 євро на місяць.

Розбираючись, який VPN краще використовувати для Android, ми знайшли HotspotShield VPN. Це єдина умовно-безкоштовна програма з добірки, користуватися якою безоплатно можна лише перші 7 днів, а при вході треба вводити дані карти. Якщо не хочете, щоб через тиждень зняли гроші – доведеться вчасно відключати підписку.

Однак HotspotShield має незаперечну перевагу – за результатами незалежних тестів, сьогодні це найшвидший VPN у світі. Власники зазначають, що швидкість інтернету залишається максимальною, тому цей варіант підходить не лише для серфінгу сайтів, а й для перегляду відео чи онлайн-трансляцій. Для тих, хто категорично не хоче платити, є Hotspot Shield Basic, але там повно реклами і за можливостями фрі-версія нічим не відрізняється від решти конкурентів.

№5 – Super Unlimited Proxy

Обмеження безкоштовної версії: мало серверів;

Кількість країн: США;

Вартість преміум-підписки: $11.99 на місяць.

Super Unlimited Proxy – варіант для тих, кому потрібен спритний безкоштовний VPN. Тут лише три кнопки: вибір країни, протоколу підключення (oUDP або OTCP) та запуск VPN. Причому в першому випадку все просто – у фрі-версії доступні тільки сервери в США.

Якісь просунуті налаштування в додатку відсутні повністю, тому Unlimited Proxy легко освоїть навіть літній людині. Швидкість незначно падає і не заважає нормально користуватися інтернетом. Ще одна перевага – ненав’язлива реклама. А ось до мінусів користувачі відносять стабільність, іноді захищене з’єднання пропадає і додаток доводиться перезапускати.

№4 – AdGuard VPN

Обмеження безкоштовної версії: менше серверів можна використовувати тільки на двох пристроях одночасно, 3 ГБ трафіку на місяць;

Кількість країн: Великобританія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Польща, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція;

Вартість преміум-підписки: 11.99 євро на на місяць.

За крок від влучення в трійку лідерів зупинився AdGuard VPN. Це перевірений безкоштовний ВПН на телефон, який можна використовувати для обходу блокування та доступу до корисних сайтів. За рахунок того, що програма використовує власний протокол підключення, швидкість інтернету при його використанні падає не так сильно, як у багатьох конкурентів.

Розробник заявляє, що не збирає дані користувачів, тому софт підходить для оплати онлайн-покупок та інших дій, де важлива конфіденційність. Просунуті користувачі оцінять можливість роботи AdGuard VPN тільки з певними сайтами та програмами, а також інтеграцію з однойменним блокувальником реклами, який належить творцям AdGuard. Ліміт 3 ГБ трафіку можна розширити запрошенням друзів, за кожного наведеного користувача вам дадуть +1 ГБ зверху.

№3 – Psiphon Pro

Обмеження безкоштовної версії: низька швидкість;

Кількість країн: понад 20;

Вартість преміум-підписки: $2.99 на тиждень.

Топ безкоштовних ВПН на Андроїд продовжує Psiphon Pro. Ця програма без обмежень на підключення до серверів, де можна вибирати будь-яку з 20 країн, але з одним нюансом – низькою швидкістю. У середньому вона становить 2 МБ/с, чого достатньо для серфінгу сайтів, але мало для перегляду потокового відео.

Щоб не оформлювати платну передплату, у Psiphon Pro можна збільшити швидкість на якийсь час. За стабільністю та захищеністю підключення це дуже хороший VPN для Android, який ми сміливо рекомендуємо.

№2 – Outline

Обмеження безкоштовної версії: немає обмежень;

Кількість країн: немає обмежень;

Вартість преміум-підписки: відсутня.

Outline – це дітище Jigsaw, дочірньої компанії Google. За принципом роботи, це не зовсім VPN, а проксі-сервер, з яким користувач обмінюється інформацією під виглядом захищеного протоколу HTTPS. Через це провайдер не може відстежити, які сайти ви відвідуєте, що гарантує обхід блокувань та високий рівень конфіденційності.

Протокол Shadowsocks, що лежить в основі Outline, працює навіть у Китаї, долаючи обмеження китайського фаєрволу. Єдиним мінусом є необхідність заморочитися з налаштуванням. Після інсталяції Outline попросить вас вказати або створити сервер, через який буде йти трафік. Тут можна взяти одну з безкоштовних адрес, доступних на сайті розробника. Швидкість у такому випадку практично не ріжеться, що дозволяє не тільки спілкуватися та скролити інтернет, а й дивитися відео у високій якості.

№1 – 1.1.1.1

Обмеження безкоштовної версії: автоматичний вибір країни підключення;

Кількість країн: немає обмежень;

Вартість преміум-підписки: $4.99 на місяць.

1.1.1.1 – найкращий додаток ВПН для Андроїд, що дозволяє обходити блокування абсолютно безкоштовно, без реклами, обмежень за швидкістю та кількістю трафіку. У використанні софт гранично простий: ви завантажуєте його, активуєте з’єднання однією кнопкою – і все працює без зайвих налаштувань. Ярлик включення VPN можна винести в шторку повідомлень, що досить зручно.

Крім того, тут є спеціальний режим WARP+, який збільшує швидкість інтернету приблизно на 30% і знижує пінг в іграх. Для його використання треба брати преміум-підписку, але трафік для WARP+ можна отримувати безкоштовно. Якщо хтось встановить софт за вашим посиланням, то ви отримаєте 1 ГБ зі збільшенням швидкості. Єдиний нюанс – вибрати країну підключення в 1.1.1.1 вручну не можна, сервер встановлюється автоматично, що в деяких випадках не надто зручно.