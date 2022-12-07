5 обычных вещей, которые привлекают в дом деньги и богатство

Суеверные люди убеждены, что бытовые вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день и не придаём многим из них значения, могут принести хозяину богатство и счастье.

В статье перечислим список самых обычных вещей, которые привлекают деньги.

1. Гвоздь

Многие привыкли считать, что гвоздь используется лишь в строительстве или с целью что-то повесить на стену. На деле сам предмет известен не только практичным назначением, но и обладает магическими свойствами. В роли амулета он оберегает хозяина от воров и завистников.

Чтобы талисман работал, вбейте его над входной дверью. Лучше на него ничего не вешать, так как повешенная вещь может ослабить силу амулета.

2. Шерстяной клубок

Стоит уточнить, что имеется в виду именно шерсть красного цвета, ведь этот цвет символизирует благосостояние. Красные нити используют в обрядах или кладут в кошель для привлечения денег.

Купите клубок за монеты, намотайте на деревянную палку и положите под кровать. Это будет неким магнитом на удачу, и жизнь заметно изменится.

3. Мёд

Немногие в курсе, что мёд обладает колдовскими качествами. Натуральный свежий мёд привлекает в дом богатство и благополучие.

Помните, что засахарившийся и испортившийся мёд перебивает позитивную энергетику и может привлечь бедность.

4. Статуэтки

Для кого-то статуэтки — часть декора или обычный дорогой подарок, но некоторые из них могут принести своему обладателю удачу. Популярной статуэткой для привлечения денег является жаба с тремя лапами. По легенде, Будда приказал жабе помогать людям после того, как она совершила много зла.

Популярная в Японии кошка Манэки-нэко с поднятой левой лапой привлекает к хозяину хороших людей, а правой — денежные блага.

Талисманом может быть и фигурка слона. По поверью, он не только приносит материальное благополучие, но и защищает хозяина и дом от злых духов и завистников. В Фэн-шуй слон считается символом процветания.

5. Растения

Многим известно денежное дерево, в обиходе именуемое толстянкой. Полагают, что при должном уходе и любви оно обязательно отплатит хозяину и одарит его удачей, поскольку растения чутки к чувствам человека и поймут, заслуживает тот желанного благополучия или нет.

Также горшок с деревом рекомендуется ставить в южной части квартиры, чтобы привлечь богатство и счастье в дом.