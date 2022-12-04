Планы рушатся на глазах: астрологи назвали 3 знака зодиака, которым крупно не повезет в декабре 

Последний месяц 2022 года принесет плохие новости стразу трем знакам зодиака. У них будут проблемы на работе, что приведет к финансовым трудностям и конфликтам в семье.

Астрологи утверждают, что сложнее всего будет Львам, Стрельцам и Рыбам. Всем трем знакам зодиака стоит собраться с силами и пройти это испытание с гордостью, иначе в новом году их снова будет преследовать сплошные неприятности.

Лев

Представителей знака Лев несчастья будут преследовать весь месяц. Они рискуют стать жертвами обмана, могут потерять деньги и поссориться с родными людьми. На работе Львов обойдут конкуренты, а коллеги будут пакостить за спиной. Львы привыкли быть лидерами во всем, поэтому им будет сложно уступать другим людям, из-за этого возможны ссоры дома. Это может стать причиной расставания с любимым человеком.

Стрелец

Уроженцы знака обожают приятные эмоции и новые впечатления, но их ожидает ряд трудностей, которые испортят планы. Скорее всего Стрельцам стоит готовиться к ухудшению финансового положения и пересмотреть свои расходы, чтобы максимально сэкономить деньги. Стрельцы будут сильно расстроены такой ситуацией, из-за этого у них начнутся проблемы в семье.

Рыбы

Рыбам придется осознать, что все планы разрушены. Это вынудит их на поиски новой работы или вовсе переезд в другой город или даже страну. Рыбам придется все начинать с нуля, что может стать причиной трудностей. Уроженцам знака придется экономить на самом необходимым, и такая ситуация быстро их вымотает. Однако не стоит расстраиваться, Новый год принесет перемены, которые помогут быстро вернуться к привычному образу жизни.

Какие бы сложности не обещали звезды, никогда не нужно зацикливаться на них. Прислушивайтесь к своему сердцу и разуму, чтобы не наделать ошибок. Доверяйте себе и близким людям, и все трудности будут ни по чем.