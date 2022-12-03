Ощадбанк ошарашил клиентов непонятными комиссиями за покупки: что происходит?

Украинцы очень часто заказывают товары за границей. Например, на том же китайском али экспресс или других иностранных сайтах. Также, многие оплачивают подписки на игры, покупают различные услуги продавцы которых тоже находятся за границей. В данном случае имеет место конвертация. Но еще ничего, если конвертация происходит по курсу приближенному к официальному, например, 40 гривен. Кое-где курс выходит почти под 50 гривен. В подобную ситуацию попал клиент Ощадбанка, которому во-первых насчитали безумный курс, а во-вторых банк еще и снял дополнительную комиссию непонятно за что.

Своей историей клиент поделился на сайте Минфина

О различных факапах и скандалах с банками клиенты привыкли рассказывать на сайте Минфина. Вот и на этот раз там появилась история от мужчины, решившего совершить покупку на иностранном сайте воспользовавшись при этом картой Ощадбанка. Пользователь об этом очень пожалел.

“Когда рассчитывался в интернете, взять тот же алиэкспресс, посчитал по их курсу доллара 48 баксов, пополнил свою карту, пишет мало средств при оплате, а мало средств потому что три гривны сразу себе забирают с карты, короче получилось по их курсу вчера 37.12 доллар а с меня за 48 долларов содрали 1845 гривен (49.70 в долларах), поэтому лучше иметь карточку другого банка и туда средства забрасывать для расчетов в интернете и не только, потому что это еще и обдирание на ровном месте”, – посетовал мужчина.

В Ощадбанке сразу же отреагировали на жалобу

В банке поспешили объяснить, почему так случилось, и как избежать подобных ситуаций в будущем.

“При расчете гривневой картой на зарубежном ресурсе сумма транзакции конвертируется по курсу международной платежной системы (МПС) на день проведения операции. Сумма, поступившая от МПС, блокируется по курсу банковских платежных карточек на день проведения операции. Дополнительно блокируется 1% от суммы сделки, чтобы избежать несанкционированного овердрафта по курсу НБУ на день проведения операции и списывается по курсу Ощадбанка“, – ответил банк.

Исходя из этого, выгоднее совершать покупки валютной картой и в той валюте, которая указана на сайте продавца. В противном случае всегда следует быть готовым к подобным сюрпризам.