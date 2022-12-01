Якщо банкомат не працює: названо повний перелік місць, де можна “зняти” готівку з карток

Останнім часом електроенергії в деяких містах немає не лише по кілька годин, а цілими днями. Відповідно не працюють банки і банкомати. Магазини не приймають картки, а лише готівку. А зняти її ніде. Біля працюючих банкоматів утворюються довжелезні черги. Люди починають поступово панікувати, а особливо в умовах можливого блекауту, про котрий не говорить лише лінивий. Ощадбанк нагадав клієнтам, де ще можна зняти готівку, якщо банкомати не працюють. Ці поради стосуються й клієнтів інших банків.

Разово можна знати до 6000 гривень

Гроші можна зняти на касах супермаркетів, на заправках, у аптеках, в деяких мережах магазинів. Ось, повний перелік місць.

Супермаркети: АТБ, Сільпо, ФОРА, VARUS, NOVUS, ЛОТОК, Точка, THRASH, Fozzy, Свый Маркет, Торба, АШАН, Коло, WINETIME, Делві. Переважно на касах цих супермаркетів видають до 6000 гривень, але спочатку треба уточнити у касира, чи є готівка і чи послуга на той момент працює. В магазинах Рошен можна “зняти” 500 гривень, а в мережі СІМ23 до 2000 грн. АЗС: OKKO, WOG, Укрнафта, АМІС, Socar, Ав іас. Всі ці АЗС також дозволяють зняти до 6000 грн, окрім БРСМ-Нафти. Тут ліміт — до 500 грн. Аптеки: Біла ромашка, АНЦ, Аптека оптових цін, Подорожник, Сальве, Аптека 9-1-1, Мед-сервіс, Вітамін, Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека. Різноманітні торгові мережі: Епіцентр, Prostor , Фокстрот, Шик і Блиск, MasterZoo, ДНІПРО-М.

Ймовірно перелік цих локацій постійно збільшуватиметься. Звісно ж, не завжди на касі буде готівка, але шанси її отримати таки більші, ніж якщо надіятись виключно на банкомат. Врахуйте, що в деяких торгових мережах мінімальна сума зняття — 500 гривень.