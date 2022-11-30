Чего категорически нельзя делать, если смартфон упал в снег

С каждым днем ​​может выпасть снег, ведь календарная зима уже вот-вот начнется. Все мы любим постоянно пользоваться смартфоном, будь то в помещении или на улице. Находясь на улице, особенно в рукавицах, или когда руки сильно замерзли, можно ненароком выпустить гаджет на землю. Если смартфон упал в снежную сугробу, то есть ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы не уничтожить устройство окончательно.

Есть как минимум пять рекомендаций, которыми эксперты советуют не пренебрегать

Если телефон упал в снег, то велика вероятность, что внутрь динамика, микрофона, и всех разъемов попадут его остатки. Ни в коем случае нельзя заходить в тот момент со смартфоном в теплое помещение. Снег быстро растает и вода пропитается внутрь гаджета. Вот что нужно делать:

Аккуратно вытряхнуть снег из всех разъемов. Почистить его остатки ушными палочками, спичками или зубочистками. Ни в коем случае нельзя использовать металлические предметы. Подождать минимум несколько часов, прежде чем ставить телефон на зарядку.

Если вы придете домой с улицы и сразу же попробуете разогреть телефон, или поставить его на зарядку, внутри образуется конденсат. Он приведет к окислению деталей и до дорогостоящего ремонта, или совсем безвозвратной поломки.

Названы несколько советов, как дольше сохранить заряд смартфона

Также по теме смартфонов. Названы несколько нюансов, которые помогут дольше сохранить заряженным аккумулятор. Это особенно актуально в период долгих отключений электроэнергии. Итак:

Храните телефон в тепле, в холоде батарея быстрее разряжается. Выключите все автообновления, автозагрузки в телеграмме и т.д. Включите темную тему, чтобы экран потреблял меньше энергии.

Для крайних случаев включите режим полета в таком случае смартфон может продержать даже неделю без подзарядки.